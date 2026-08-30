Els islandesos rebutgen reprendre les negociacions amb Brussel·les per tornar a posar sobre la taula l’entrada del país a la UE

Islàndia ha dit ‘no’ a reprendre les negociacions per a la seva adhesió a la Unió Europea (UE), suspeses des del 2013. El resultat del referèndum celebrat aquest dissabte deixa l’opció contrària a continuar les converses amb Brussel·les amb el 52,8% dels vots.
Amb el 100% de l’escrutini completat, el ‘no’ ha sumat 118.040 vots, mentre que el ‘sí’ n’ha obtingut 105.399, el 47,2% del total. En la votació hi han participat 225.031 persones, una participació del 82,5%.
El recompte, però, ha evolucionat al llarg de la nit. Fins a la meitat de l’escrutini, el ‘sí’ mantenia un lleuger avantatge, una tendència que s’ha anat invertint a mesura que s’han incorporat nous resultats. A primera hora d’aquest diumenge, el ‘no’ ja obtenia el 52,5% dels suports, davant del 47,5% del ‘sí’.
Val a dir que l’opció favorable a reprendre les negociacions s’ha imposat a les dues circumscripcions de Reykjavík, Nord i Sud. En canvi, el ‘no’ ha estat majoritari a les circumscripcions del sud, nord-oest, nord-est i sud-oest, aquesta última la més poblada del país.