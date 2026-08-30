Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ‘no’ s’imposa amb el 52,8% dels vots. | El Periódico
El Periòdic d'Andorra
  • Política
Referèndum celebrat

Els islandesos rebutgen reprendre les negociacions amb Brussel·les per tornar a posar sobre la taula l’entrada del país a la UE

El ‘no’ s’imposa amb el 52,8% dels vots en un referèndum que ha registrat una participació del 82,5%, mentre que el ‘sí’ ha guanyat a Reykjavík

Islàndia ha dit ‘no’ a reprendre les negociacions per a la seva adhesió a la Unió Europea (UE), suspeses des del 2013. El resultat del referèndum celebrat aquest dissabte deixa l’opció contrària a continuar les converses amb Brussel·les amb el 52,8% dels vots.

Amb el 100% de l’escrutini completat, el ‘no’ ha sumat 118.040 vots, mentre que el ‘sí’ n’ha obtingut 105.399, el 47,2% del total. En la votació hi han participat 225.031 persones, una participació del 82,5%.

El recompte, però, ha evolucionat al llarg de la nit. Fins a la meitat de l’escrutini, el ‘sí’ mantenia un lleuger avantatge, una tendència que s’ha anat invertint a mesura que s’han incorporat nous resultats. A primera hora d’aquest diumenge, el ‘no’ ja obtenia el 52,5% dels suports, davant del 47,5% del ‘sí’.

Val a dir que l’opció favorable a reprendre les negociacions s’ha imposat a les dues circumscripcions de Reykjavík, Nord i Sud. En canvi, el ‘no’ ha estat majoritari a les circumscripcions del sud, nord-oest, nord-est i sud-oest, aquesta última la més poblada del país.

Comparteix
Notícies relacionades
El PS demana empara al síndic general davant la negativa a facilitar els comptes de BPA entre el 2014 i el 2025
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ultima una nova estada privada al país per cloure les vacances
Virtus reclama més control sobre la política migratòria i unes regles «sense improvisacions» per a les empreses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
El PS demana empara al síndic general davant la negativa a facilitar els comptes de BPA entre el 2014 i el 2025
  • Política, Societat
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ultima una nova estada privada al país per cloure les vacances
  • Política
Virtus reclama més control sobre la política migratòria i unes regles «sense improvisacions» per a les empreses

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu