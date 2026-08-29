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  • El sinistre, registrat poc abans de les 07.00 hores, no ha deixat cap ferit. | Lector
El Periòdic d'Andorra
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Un turisme impacta contra un fanal i una jardinera a Sant Julià i obliga a tallar l’avinguda Francesc Cairat

El sinistre, registrat poc abans de les 07.00 hores, no ha deixat cap ferit, tot i els importants danys ocasionats tant al vehicle com al mobiliari urbà

Un turisme ha patit aquest dissabte al matí un accident a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria, en un sinistre que no ha deixat cap persona ferida, però que ha provocat importants danys tant al vehicle com a diversos elements del mobiliari urbà. Segons han informat diversos mitjans del país, els fets han tingut lloc poc abans de les 07.00 hores, quan el cotxe ha impactat contra un fanal, una jardinera i un tram de la barana situada al costat de la vorera.

A conseqüència de l’impacte, la part davantera del vehicle ha quedat malmesa i diverses peces s’han desprès i han quedat escampades per la calçada. El turisme, a més, ha quedat travessat enmig de la via després de la col·lisió. Malgrat l’aparatositat del sinistre, el conductor ha pogut sortir del vehicle pel seu propi peu i no s’han hagut de lamentar ferits, tot i que s’ha obligat a interrompre temporalment la circulació per l’avinguda Francesc Cairat. Val a dir que en les tasques posteriors han intervingut efectius del Servei de Circulació i operaris comunals.

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