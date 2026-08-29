Una motorista de 44 anys és traslladada al centre hospitalari després de col·lidir amb un turisme a l’avinguda Tarragona

Un accident de circulació entre un turisme i una motocicleta s’ha registrat aquest dissabte al voltant de les 13.00 hores a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, concretament a l’altura del número 73. A conseqüència de la col·lisió, la conductora de la motocicleta, una dona de 44 anys, ha resultat ferida. Segons les informacions disponibles, els dos vehicles implicats tenien matrícula andorrana. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència amb una ambulància per atendre la motorista, la qual ha estat finalment traslladada a l’hospital per rebre atenció mèdica. Les circumstàncies que han provocat la col·lisió encara no han estat determinades