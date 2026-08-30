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L’FC Andorra cau per la mínima davant l’Eibar després de veure com el VAR li anul·lava l’empat en el tram final

Un gol d'Aleix Garrido a l'inici de la segona meitat ha decidit un duel en què els tricolor han jugat amb superioritat numèrica des del minut 57

L’FC Andorra ha encaixat una derrota per 0-1 davant l’Eibar en un partit molt igualat i amb escasses ocasions clares per part dels dos conjunts. El duel s’ha acabat decantant a favor dels bascos gràcies a una diana d’Aleix Garrido tot just començar la segona meitat, mentre que els tricolor han fregat l’empat en els darrers minuts amb un gol d’Efe Akman que ha acabat anul·lat després de la intervenció del VAR.

Els de Manso han començat amb iniciativa i han protagonitzat la primera aproximació destacada amb un xut d’Efe Akman que Magunagoitia ha desviat. Els tricolor encara han trepitjat territori rival en un parell d’ocasions més durant els primers compassos, però l’empenta inicial s’ha anat apagant i el partit ha entrat en una fase amb poca activitat a les àrees. L’Eibar ha buscat les seves opcions al contracop, intentant castigar les pèrdues de pilota dels andorrans, però sense generar perill suficient per alterar el marcador abans del descans.

Al minut 57, l’Eibar s’ha quedat amb deu jugadors per l’expulsió de Magunazelaia després d’una dura entrada

La situació ha canviat només començar la represa. En la primera aproximació visitant, Iván Gil ha trobat Aleix Garrido i el migcampista català ha rematat a boca de canó per fer el 0-1 al minut 47. El gol ha fet reaccionar els tricolor, qui han incrementat la presència ofensiva. Moró, incorporat al descans, ha disposat d’una bona oportunitat després de desfer-se del seu marcador, però el porter visitant ha evitat l’empat.

Poc després, al minut 57, l’Eibar s’ha quedat amb deu jugadors per l’expulsió de Magunazelaia després d’una dura entrada. Amb superioritat numèrica, l’FC Andorra s’ha bolcat sobre la porteria rival i ha passat a dominar ofensivament el duel, buscant amb insistència un empat que no acabava d’arribar. Els tricolor han cregut trobar-lo en els darrers minuts, quan Akman ha enviat al fons de la xarxa un xut des de la frontal de l’àrea. L’acció, però, ha estat sotmesa a una llarga revisió del VAR i l’àrbitre ha acabat anul·lant la diana per un fora de joc previ.

Manso reclama «consistència» durant els 90 minuts per evitar repetir els errors del final de partit viscut a Vigo

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