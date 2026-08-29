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  • Un ciutadà va alertar que li havia semblat veure una persona difunta a la zona de Tristaina. | Arxiu
Alex Montero Carrer
Successos

La Policia confirma que el cos localitzat sense vida a la zona de Tristaina correspon al turista britànic de 28 anys

Els agents policials encarregats de la investigació han confirmat aquest divendres la identitat de l’home trobat sense vida ahir dijous al migdia

La Policia ha confirmat aquest divendres a la tarda que el cos sense vida localitzat dijous a la zona de Tristaina correspon al turista britànic de 28 anys que estava sent buscat des de dimecres. Els agents encarregats de la investigació de la defunció han pogut verificar així la identitat de l’home després que, en el moment de la troballa, encara estigués pendent de confirmació. El cos va ser localitzat dijous al migdia, després que un ciutadà alertés pels volts de les 12.00 hores que li havia semblat veure una persona difunta a la zona de Tristaina. La troballa es va produir en el marc del dispositiu de recerca que s’havia activat.

La recerca havia començat dimecres amb efectius de les àrees de Seguretat Pública, Policia Judicial i Investigació Criminal i de l’Oficina de Cooperació Internacional, amb el suport dels Bombers. Inicialment, els treballs es van concentrar en zona urbana mentre els agents intentaven reconstruir el recorregut que hauria pogut seguir el desaparegut. Dijous al matí, després d’obtenir informació més precisa que situava el jove a Tristaina, es va desplegar la recerca a la zona amb helicòpter i dron. Finalment, va ser l’avís d’un ciutadà el que va permetre localitzar el cos, la identitat del qual ha quedat confirmada aquest divendres.

Els Bombers localitzen un cos sense vida a la zona de Tristaina que podria correspondre al britànic desaparegut

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