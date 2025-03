23è Consell de Joves

Els joves demanen anticonceptius gratuïts per promoure la protecció i la consciència sexual

La regulació de les torres d’Escaldes-Engordany reobre el debat sobre l’accés a l’habitatge i la protecció del paisatge al país

La celebració del 23è Consell de Joves ha posat sobre la taula diverses propostes, entre les quals s’inclouen la gratuïtat de productes anticonceptius, l’aprovació d’una llei per fomentar el coneixement de la cultura andorrana i la implantació de períodes de descans actiu als centres educatius, treballades en tres comissions diferents amb els consellers generals. En aquest marc, els estudiants de les diferents escoles han remarcat la importància d’aquests consells, ja que permeten debatre sobre qüestions que els afecten de manera directa.

Durant la segona comissió, l’alumna de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, Elisé Cassione, representant de la comissió, ha assenyalat, pel que fa a la gratuïtat dels productes anticonceptius, que “és una manera de dir als joves que han de protegir-se i fer les coses de manera conscient”, tot afegint que “el Govern està per ajudar-nos i protegir-nos”. En aquest sentit, la consellera general Sílvia Riba ha destacat “la bona feina feta pels joves”, ja que han presentat “una proposició de llei feta pels joves, amb la vocació de ser efectiva per als joves”. A continuació, Riba ha afirmat que aquesta iniciativa es traslladarà a la cambra parlamentària, expressant el desig que “sigui aprovada per una àmplia majoria”.

Pel que fa a la proposició de llei de regulació estètica de les edificacions d’Andorra, treballada en la primera comissió, els alumnes representants han incidit que “estem destruint el paisatge del nostre país, la zona urbana”, i han subratllat la manca d’il·luminació en determinats espais, com ara parcs. En aquest àmbit, la consellera general Núria Segués ha assenyalat que un dels aspectes abordats ha estat “el de les torres d’Escaldes”, una qüestió relacionada amb el dret a l’habitatge: “L’accés a l’habitatge és per a les persones que viuen i treballen al país, no a l’habitatge de luxe”.

Finalment, la segona comissió ha debatut la proposició de llei sobre el temps de descans actiu a les escoles. El representant de l’Escola Secundària Andorrana d’Ordino, Mahir Benchluch, ha remarcat la necessitat que els estudiants puguin disposar de quinze minuts de descans lúdic, amb l’objectiu de “trencar la dinàmica de classe”, que en alguns casos pot arribar a ser “estressant”. L’alumne ha ponderat que hi ha sistemes educatius d’altres països on el temps lectiu “és menor que el d’aquí”, matisant que “no demanem reduir l’horari escolar, sinó tenir una mica de temps lliure per trencar amb l’estrès”.

La consellera general Maria Àngels Aché ha subratllat la concreció d’aquesta petició i ha exposat que “no tots els sistemes educatius ni totes les escoles funcionen de la mateixa manera”, fet que els ha dut a “trigar una mica més a arribar a un consens”. Tot i això, ha indicat que s’ha acordat que “cada centre, a través del comitè escolar, arribi a un punt intermedi tenint en compte la planificació”, puntualitzant que es planteja aplicar la mesura de cara al curs 2025-2026.