Els joves del programa Fent Camí d’Escaldes-Engordany coneixen de prop diferents àmbits professionals

El Comú d’Escaldes-Engordany ha rebut la visita dels joves participants del programa prelaboral Fent Camí, una iniciativa impulsada per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) adreçada a joves d’entre 16 i 21 anys. El seu objectiu és acompanyar-los en el procés d’inserció laboral, oferint-los oportunitats d’aprenentatge pràctic en entorns professionals reals. Cal destacar que tots aquests joves disposen d’una resolució favorable per part de la CONAVA i formen part del programa prelaboral del Centre de Formació Professional d’Aixovall.
Durant el matí d’avui dilluns, els onze participants han pogut conèixer de primera mà les tasques que es duen a terme al departament d’Esports i Gimnàs, i de la Gent Gran i la Llar de Jubilats. Aquesta experiència els ha permès descobrir com es desenvolupen les activitats quotidianes en aquests àmbits, comprendre millor les seves dinàmiques i, alhora, formular i resoldre els dubtes que els ha pogut generar la visita.
Aquestes trobades tenen com a finalitat que els joves puguin explorar diferents àrees professionals, observar de prop el treball que s’hi realitza i valorar si els agradaria continuar la seva experiència formativa en algun d’aquests departaments mitjançant unes pràctiques professionals. Aquestes pràctiques s’iniciarien durant el novembre. D’aquesta manera, els joves tindran l’oportunitat de viure una experiència prelaboral real que els ajudarà a consolidar habilitats, adquirir nous coneixements i definir millor el seu camí professional.
La col·laboració entre el comú d’Escaldes-Engordany i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell reforça el compromís de la parròquia amb la inclusió social i el suport a la joventut, oferint oportunitats per construir un futur professional en un entorn de treball proper, pràctic i enriquidor.