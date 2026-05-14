L’IPC continua escalant i arriba al 4,8% per l’encariment dels carburants a causa de la guerra a l’Orient Mitjà

L’encariment dels carburants continua pressionant la inflació a Andorra i ha fet augmentar l’Índex de Preus de Consum (IPC) fins al 4,8% aquest mes d’abril. Segons les dades publicades per Estadística, la xifra se situa set dècimes per sobre de la registrada al març, quan era del 4,1%. El principal factor darrere d’aquest increment torna a ser el sector del transport, el qual experimenta una forta pujada fins a l’11,8%, és a dir, sis punts i una dècima més que el mes anterior, atribuint el comportament a l’augment dels preus dels carburants i lubricants.
Les dades també reflecteixen l’impacte dels productes petroliers en l’evolució general dels preus. L’índex específic d’aquests productes passa del 13% registrat al març fins al 32,8% a l’abril. A banda del transport, els aliments i les begudes no alcohòliques també contribueixen a l’alça de la inflació, amb un increment de quatre dècimes fins al 3,2%, principalment pel creixement dels preus dels llegums i les verdures.
Andorra manté una inflació superior a la dels països de l’entorn, amb França i Espanya per sota del 4%
Per contra, alguns sectors han ajudat a moderar parcialment l’augment general dels preus. És el cas dels béns i serveis diversos, que disminueixen dos punts i cinc dècimes fins al 3,3% pel comportament dels preus de les assegurances de transport. També es registra una lleugera moderació en el grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que baixa quatre dècimes fins al 4,7%, principalment pel comportament dels lloguers efectius pagats pels arrendataris.
Pel que fa a la inflació subjacent, la qual exclou els productes energètics i frescos, aquesta se situa al 3,1% durant el mes d’abril, cinc dècimes menys que al març, quan era del 3,6%. La xifra queda un punt i set dècimes per sota de l’IPC general. En relació amb els països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya durant el mes d’abril s’ha situat en el 3,2%, mentre que a França la inflació s’ha mantingut en el 2,2%, per sota de la registrada a Andorra.