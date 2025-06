Celebració entre natura i tradició

Els encampadans omplen les Pardines en una jornada festiva per honorar la Mare de Déu de l’Ecologia

La litúrgia, l’ofrena floral i activitats populars coincideixen amb el primer dissabte de juny, a prop del Dia Mundial del Medi Ambient

La celebració de la Mare de Déu de l’Ecologia, aquest dissabte, s’ha viscut en plena natura i activitat a les Pardines. La litúrgia, que se celebra cada primer dissabte de juny per la seva proximitat amb el Dia Mundial del Medi Ambient, ha coincidit amb diverses activitats esportives a la parròquia.

Totes les activitats han conviscut amb plena naturalitat i coordinació, i han permès als visitants descobrir un entorn únic i singular com és l’oratori.

Les Pardines s’han omplert de visitants i encampadans que no han volgut perdre’s aquesta tradicional celebració. Mossèn Àlex Vargas ha estat l’encarregat de fer la pregària, s’han cantat els goigs i, finalment, la diada ha conclòs amb una ballada de sardanes i un esmorzar popular. L’ofrena a la verge també ha estat un dels moments destacats del matí. En aquest entorn on la natura és protagonista, tots els participants s’han endut una petita planta com a record.