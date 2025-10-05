Els dominis ‘.ad’ es tripliquen en un any: de 3.000 a més de 9.300 gràcies a l’obertura del registre arreu del món

El registre de dominis ‘.ad’ s’ha incrementat de manera significativa al llarg del darrer any. Segons les dades facilitades per Andorra Telecom, a finals del maig del 2024 la companyia tenia poc més de 3.000 noms del domini andorrà i, a finals de setembre del 2025, la xifra s’ha incrementat fins als 9.348. De fet, els noms de domini ‘.ad’ han experimentat un creixement destacable des de desembre de l’any passat. Des d’Andorra Telecom atribueixen aquest augment al canvi de model, “que va obrir la possibilitat de registrar noms de domini ‘.ad’ des de qualsevol lloc del món”.
Si s’analitzen les xifres facilitades per la companyia, s’observa com entre l’abril del 2024 (2.932) i el setembre del mateix any (3.125) només hi ha una diferència de 193 dominis més. A partir del desembre, la xifra es va incrementar notablement, arribant fins als 5.987, i des d’aquell moment no ha parat de créixer cada trimestre. De fet, al març d’enguany el nom de dominis ‘.ad’ ja havia arribat als 6.736, al juny es va enfilar fins als 8.483 i a l’agost era de 8.931.
Com s’ha esmentat, la possibilitat de fer el registre des de qualsevol lloc del món ha facilitat aquest augment de les xifres. En aquest sentit, cal recordar que el Govern va aprovar el març de l’any passat els reglaments que permetien establir nous processos de registre de noms de domini ‘.ad’, així com el procés de transició i obertura d’aquests dominis.
Precisament, la voluntat d’aquest canvi va ser la necessitat d’establir un nou sistema per a la gestió del registre dels noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Andorra (.ad) més modern, segur, flexible i eficaç per garantir un equilibri adequat entre la confiança i la seguretat jurídica en els criteris d’assignació de noms de domini ‘.ad’ i facilitar així el desenvolupament de l’economia digital a Andorra.