  • Martioda admet que els preus fixats fins ara per la cartera ministerial de Salut són “massa baixos i inassumibles” per a les consultes privades. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Les converses continuen encallades

Salut i el Col·legi de Dietistes estudien un model de forfets per malaltia en la negociació per a la inclusió a la CASS

Amaia Martioda admet que els preus fixats fins ara per la cartera ministerial són “massa baixos i inassumibles” per a les consultes privades

El procés perquè els dietistes i nutricionistes formin part de la cartera de serveis de la CASS continua encallat en la negociació dels preus i els models de funcionament. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA), Amaia Martioda, qui ha detallat que el passat mes de maig es va mantenir una reunió amb el Ministeri de Salut per “aprofitar posicions” i estudiar la manera d’incloure la professió dins el sistema públic.

Segons Martioda, la primera proposta que la cartera encapçalada per Helena Mas va posar sobre la taula fixava un preu per visita “molt baix”, lluny de les expectatives del col·lectiu. Per altra banda, també es va presentar un model de preu fix per a totes les accions, el qual tampoc es va considerar adequat: “És inassumible per a un professional si hem de mantenir els lloguers i totes les despeses de les consultes privades”, ha remarcat.

A la mateixa reunió es va plantejar un tercer escenari: establir un sistema de forfet per malaltia, el qual inclouria un nombre de sessions determinades en funció del diagnòstic. Segons la presidenta, “aquesta opció podria tenir interès per a les dues parts”, però encara cal definir-la bé perquè “no totes les malalties tenen el mateix seguiment”. Com a exemple, ha explicat que en casos de sobrepès o obesitat seria necessari un nombre més elevat de sessions, mentre que en altres situacions, com una malnutrició vinculada a una hospitalització o a un procés oncològic, tres sessions podrien ser suficients. Martioda també ha obert la porta a establir límits o màxims de sessions per forfet, així com a determinar si podria ser renovable.

La presidenta ha assenyalat que el col·legi està integrat per 20 a 22 professionals col·legiats, tots en consultes privades. Per aquest motiu, insisteix que l’objectiu és trobar un acord que sigui viable econòmicament i sostenible a llarg termini: “Tenim un interès real de formar part de la CASS, però ens agradaria arribar a un acord que la majoria dels col·legiats poguessin acceptar i que sigui sostenible també d’aquí a cinc o deu anys”. Una de les vies per fer-ho viable, ha apuntat, seria que Salut posés a disposició espais en centres d’atenció primària, eliminant així la despesa de lloguers que afronten els professionals: “Si es creés un espai on atendre les visites, sí que podríem començar a treballar amb el preu que s’ha proposat”, ha reconegut.

Així i tot, Martioda ha confirmat que després de la reunió de maig, el col·legi va treballar en una nova proposta que es vol traslladar al Ministeri a la tardor, en una trobada encara pendent de calendaritzar però que preveuen que tingui lloc entre setembre i octubre, tot avançant que la idea del forfet continua sobre la taula, però que també es podria reobrir la negociació dels preus com a alternativa. En aquest sentit, la presidenta ha defensat la rellevància del col·lectiu dins el sistema sanitari: “Som el col·lectiu referent per donar recomanacions nutricionals i dietes. Som nosaltres els que fem recomanacions personalitzades i adaptades a cada malaltia per cuidar de la salut de la població”, ha conclòs.

