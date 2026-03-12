Els demandants de feina pugen fins a 238 al febrer, un 5,8% més que al gener, mentre les ofertes baixen fins a 1.440

El nombre de demandants en recerca de feina s’ha situat en 238 persones a finals de febrer, una xifra que representa un augment del 5,8% respecte al mes anterior, tot i que és un 0,4% inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat, segons dades del departament d’Estadística.
Paral·lelament, 206 persones es troben en demanda de millora laboral, fet que suposa una disminució del 6,8% en relació amb el gener, però un increment del 3% respecte al febrer del 2025. Pel que fa al mercat de treball, les ofertes laborals registrades al Servei d’Ocupació han estat de 1.440, amb una davallada mensual del 4,8% i una reducció de l’1,6% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.
Malgrat aquesta evolució puntual, les dades ajustades indiquen que els demandants en recerca han mostrat una tendència lleugerament a l’alça en els darrers quatre mesos (+1,7%), mentre que les ofertes de feina també han registrat una evolució positiva en aquest període (+1,9%).
Pel que fa al perfil dels demandants, la majoria de persones que busquen feina fa menys de sis mesos que estan desocupades (81,5%). Quant a les ocupacions, destaquen els empleats administratius i els treballadors de serveis, restauració i venda, mentre que entre les ofertes laborals predominen els artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció.
D’altra banda, 11 persones eren beneficiàries d’ajuts econòmics per desocupació involuntària a finals de febrer. La majoria són dones (63,6%) i persones majors de 59 anys, i en un 72,7% dels casos són de nacionalitat andorrana.Durant aquest mes, 14 persones han estat contractades per administracions i entitats públiques, mentre que 14 més ho han estat a través del programa de foment de la contractació en el sector privat. A més, sis persones han estat contractades mitjançant programes específics de foment de l’ocupació.