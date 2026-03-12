Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Paral·lelament, 206 persones es troben en demanda de millora laboral,. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Augment registrat

Els demandants de feina pugen fins a 238 al febrer, un 5,8% més que al gener, mentre les ofertes baixen fins a 1.440

Tot i que aquesta xifra representa un 0,4% inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat, segons el departament d'Estadística

El nombre de demandants en recerca de feina s’ha situat en 238 persones a finals de febrer, una xifra que representa un augment del 5,8% respecte al mes anterior, tot i que és un 0,4% inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat, segons dades del departament d’Estadística.

Paral·lelament, 206 persones es troben en demanda de millora laboral, fet que suposa una disminució del 6,8% en relació amb el gener, però un increment del 3% respecte al febrer del 2025. Pel que fa al mercat de treball, les ofertes laborals registrades al Servei d’Ocupació han estat de 1.440, amb una davallada mensual del 4,8% i una reducció de l’1,6% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al mercat de treball, les ofertes laborals registrades al Servei d’Ocupació han estat de 1.440, amb una davallada mensual del 4,8%

Malgrat aquesta evolució puntual, les dades ajustades indiquen que els demandants en recerca han mostrat una tendència lleugerament a l’alça en els darrers quatre mesos (+1,7%), mentre que les ofertes de feina també han registrat una evolució positiva en aquest període (+1,9%).

Pel que fa al perfil dels demandants, la majoria de persones que busquen feina fa menys de sis mesos que estan desocupades (81,5%). Quant a les ocupacions, destaquen els empleats administratius i els treballadors de serveis, restauració i venda, mentre que entre les ofertes laborals predominen els artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció.

La majoria de persones que busquen feina fa menys de sis mesos que estan desocupades (81,5%)

D’altra banda, 11 persones eren beneficiàries d’ajuts econòmics per desocupació involuntària a finals de febrer. La majoria són dones (63,6%) i persones majors de 59 anys, i en un 72,7% dels casos són de nacionalitat andorrana.Durant aquest mes, 14 persones han estat contractades per administracions i entitats públiques, mentre que 14 més ho han estat a través del programa de foment de la contractació en el sector privat. A més, sis persones han estat contractades mitjançant programes específics de foment de l’ocupació.

