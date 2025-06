Reconeixement institucional

Els cònsols d’Ordino reconeixen Ferran Mata com a primer fallaire major de la parròquia

La distinció es va decidir durant la recerca de l’argolla de Fontargent i es farà efectiva durant la revetlla de Sant Joan

Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, acompanyats per la consellera d’Associacionisme i Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, han rebut aquest divendres al matí Ferran Mata, recentment proclamat fallaire major de les Valls d’Andorra. Es tracta d’un reconeixement rellevant per a la parròquia, ja que és la primera vegada que un fallaire ordinenc obté aquest títol honorífic.

Mata va ser escollit el passat 1 de juny durant la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent, una trobada que aplega fallaires de tot el país i en què cada col·lectiu presenta un candidat per rellevar el càrrec. El traspàs oficial tindrà lloc el 23 de juny a la plaça del Consell, en el marc de la festa de les falles.

Ferran Mata és un dels impulsors de la recuperació de la cremada de falles a la parròquia i membre actiu de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. A més, des d’aquest dimarts, forma part també de la junta directiva de l’entitat.

Durant l’acte de recepció, la cònsol major va posar en valor la tasca del teixit associatiu, afirmant que “un teixit associatiu actiu i dinàmic, sens dubte, és garantia d’una parròquia viva”. També va encoratjar Mata a lluir amb orgull la capa vermella del fallaire major i a “deixar en bon nom aquest col·lectiu que representa una part del patrimoni immaterial del nostre poble i parròquia d’Ordino”.

Actualment, l’Associació de Cultura Popular d’Ordino compta amb uns 150 membres i treballa per preservar i transmetre les tradicions locals, com la festa de les falles, la crema del mai, l’ossa o el carnaval. L’entitat defensa l’associacionisme com una eina clau per a la continuïtat i evolució de la cultura popular.