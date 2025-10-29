Els cònsols d’Andorra la Vella visiten amb els síndics les obres de restauració dels entorns de la Casa de la Vall

Els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, han realitzat aquest dimecres una visita institucional a les obres de restauració de la Casa de la Vall i als treballs d’adequació dels entorns del monument. Han estat acompanyats pel síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina.
La trobada s’ha fet a invitació del Consell General, amb la voluntat d’informar els cònsols de l’evolució dels projectes que s’hi duen a terme. La visita ha començat dins de la Casa de la Vall, on s’estan instal·lant els serveis necessaris per reobrir l’edifici al públic a finals d’any.
Les obres de la Casa de la Vall avancen amb la previsió d’obrir de nou l’edifici al públic a finals d’any
Tot seguit, les autoritats s’han desplaçat fins als terrenys on es construirà el nou teatre grec, situats al costat del monument i a la zona que ocupava l’antic aparcament. En aquest mateix espai, el Comú d’Andorra la Vella disposa d’una borda que s’utilitzarà per a serveis comunals i que acollirà els vestidors destinats a les activitats culturals que es programin en el futur equipament.
La jornada ha finalitzat amb una reunió al despatx del síndic general, al nou edifici del Consell General, on s’han tractat aspectes de col·laboració institucional i la coordinació en la comunicació amb els veïns sobre les millores previstes i la gestió de les possibles afectacions derivades de les obres.
Abans de la trobada, els síndics han mostrat als cònsols la documentació històrica del comú d’Andorra la Vella, que fins ara es guardava a la Casa de la Vall i que ha estat traslladada a la nova seu parlamentària durant el procés de restauració.