Els consellers del consell d’infants de Sant Julià de Lòria s’impliquen en la lluita contra el càncer

L'escola francesa proposa una caminada solidària amb un cost de tres euros que se celebraria el 22 de novembre dins de la Setmana de la infància

Els consellers del consell d’infants de Sant Julià de Lòria estan molt implicats en la solidaritat i la sostenibilitat. Els vuit representants lauredians de les escoles de la parròquia han presentat dues propostes amb la finalitat de recaptar fons per la investigació contra el càncer. Per una banda, l’escola francesa ha proposat dur a terme una caminada solidària amb un cost de tres euros la inscripció, mentre que l’escola andorrana ha plantejat una targeta moneder per facilitar el pagament en els pàrquings. Una part del cost d’aquesta targeta aniria destinada als nens i nenes malalts de càncer, tal com han assegurat els representants. Des de la corporació han valorat positivament les iniciatives perquè la quitxalla ha pensat amb el “benefici de tots”, ha afirmat la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao.

“Fa il·lusió veure que els nens ens han presentat unes propostes que no només els beneficien a ells, ja no només parlem de parcs o de coses que ells podrien estar molt conscients, sinó que pensen en el benefici de tots”, ha lloat la cònsol. “Això ens demostra que a vegades pensem que la joventut està una mica desconnectada de la realitat, però no és així, saben on viuen i les problemàtiques amb què ens enfrontem i no en són aliens”, ha agregat Cortesao.

Un cop presentades, ara la pilota passa a la teulada del Comú, ja que les hauran d’estudiar per veure si són factibles tirar-les endavant. La que té més números que es pugui implementar és la caminada. “Crec que és una iniciativa que costarà poc tirar-la endavant”, ha avançat Cortesao. Sota el lema ‘Avançat el càncer’, l’esdeveniment se celebraria el 22 de novembre perquè es vol que s’emmarqui dins de la Setmana de la infància. La voluntat és que el recorregut sigui d’uns 3,5 quilòmetres i transcorri pel nucli de Sant Julià. El preu per participar-hi seria de tres euros i estaria oberta a tothom que hi vulgui participar.

A més, els alumnes volen que sigui una jornada festiva. Demanen que al final del trajecte hi hagi diferents activitats com jocs, tallers de pintacares i una xocolatada popular. Cortesao ha felicitat els consellers un cop aquests l’han explicat durant la sessió. En aquest sentit, la cònsol menor ha qualificat la proposta de “boníssima” i els ha deixat clar que “farem tot el possible perquè es faci”. De fet, es tracta d’un enfocament que encaixa perfectament amb el Comú perquè no fa gaire es va celebrar l’Agenda Social AMIC, un esdeveniment que tenia per objectiu difondre coneixement sobre els tumors a la ciutadania. Finalment, Cortesao ha felicitat els consellers per haver-se implicat en un projecte tan proper. I és que una de les conselleres ha anunciat precisament que pateix aquesta malaltia. “Això diu molt de vosaltres”, ha asseverat la cònsol.

La targeta moneder, batejada com ‘Aparkalòria’, pretén agilitzar els pagaments, des d’una perspectiva ambiental i solidària. La canalla ha demanat que el cost de la targeta sigui de 10 euros, tres dels quals servirien per finançar el seu cost, dos euros anirien per la investigació del càncer infantil i la resta es destinarien per pagar l’aparcament. L’objectiu és reduir el preu per hora perquè tothom pugui aparcar gastant menys diners. A banda d’això, els alumnes volen que el material de la targeta sigui amb materials reciclats. El cònsol major, Cerni Cairat, també els ha felicitat per la feina feta i ha elogiat que hagin pensat amb “vocació d’ajudar a les persones malaltes de càncer”, ha comentat. I ha relatat que ja estan treballant amb un projecte semblant i que ara mateix estan buscant espais per ubicar-hi nous aparcaments. “Els hem comentat que primer hem de resoldre la manca d’aparcament i amb això el Comú està treballant amb privats per aconseguir nous terrenys on ubicar aparcaments”, ha puntualitzat Cortesao.

La intenció és que també se’n puguin beneficiar els visitants i els turistes. En aquest sentit, des de la corporació han explicat que hi ha altres comuns que també estan treballant amb la mateixa idea. De fet, Cairat ha esmentat que s’està estudiant amb altres administracions elaborar una targeta general per tot el país. “Creiem i estem d’acord amb ells que unificar amb una sola targeta el pagament de tots els aparcaments, certament, beneficia a la ciutadania i és cap on hem d’anar, tant en l’àmbit parroquial i tant de bo, i perquè no, veure aquest projecte escala nacional que facilitaria molt la mobilitat”, ha afirmat la representant del Comú lauredià.

Cortesao ha explicat que es van mantenint converses amb els privats i que esperen que “a curt termini” es puguin treure a la llum els projectes d’aparcament. La intenció és tenir-ho abans que acabi l’any, informa l’ANA.