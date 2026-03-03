Els conductors veuen amb bons ulls les turborotondes, tot i que a alguns els genera dubtes la seva aplicació pràctica

El Departament de Mobilitat ha activat aquest dimarts la prova pilot de les noves turborotondes al quilòmetre zero (KM0) i Prada Casadet. Tot plegat, cal recordar, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i reduir els conflictes de circulació en dos dels punts amb més densitat de trànsit del país. Entre els conductors consultats, les primeres valoracions combinen suport a la mesura, però amb alguns dubtes sobre la seva aplicació pràctica, especialment tenint en compte la forta presència de visitants.
És el cas del David, qui es desplaça habitualment en moto i considera que la modificació “era de lògica”. “Si vas pel carril exterior no t’has de creuar cap a dins perquè estàs comprant molts números per tenir un accident”, ha mencionat. Tot i això, també s’ha mostrat prudent sobre com s’adaptaran els conductors ocasionals: “Em genera dubtes si els turistes, que amb prou feines saben on van, també identificaran que en aquestes dues rotondes no es pot girar a l’esquerra si vas per fora”.
En afegit, el motorista ha admès que “tampoc compleixo al 100% les normes”, però ha defensat que intenta no posar en risc la seguretat de ningú. “A les rotondes, els motoristes som els que més risc tenim, així que suposo que amb aquesta norma almenys en aquestes dues estarem més segurs”, afegeix.
En la mateixa línia s’ha expressat el Jorge, conductor habitual i resident. Considera que la mesura és, sobre el paper, “positiva”, i assenyala que pot ajudar a reduir incidents que es repeteixen especialment en aquests punts. Tanmateix, ha alertat que pot generar confusió entre visitants: “Som un país turístic, no ens n’hem d’oblidar, i molta gent pot anar perduda en veure les línies contínues pintades a terra i que acabi complicant-se tot més del que en un cap de setmana habitual ja hi ha”.
Per aquest motiu, aposta per esperar a veure com evoluciona tot plegat. “Cal veure com es dona la situació amb turistes, i si la veritable funció de la turborotonda es compleix i fins i tot es pot implementar a altres”, ha completat.
Experiències personals que avalen el canvi
La Ramona, una transfronterera, es mostra clarament favorable a la iniciativa. “Estic farta que la gent es creui des de fora cap a l’interior generant perill”, assegura. De fet, ha explicat que ha tingut “un parell de topades”, una d’elles precisament a la rotonda del KM0. “Entenc que amb aquesta mesura això no m’hauria passat”, ha indicat. A més, considera que el model es podria estendre a altres punts conflictius del territori, com la rotonda del centre de Sant Julià de Lòria, la qual defineix com a “bastant caòtica”, o la del Viena.
Sense incidents
Des de Mobilitat s’ha informat que, a causa de la novetat, a primera hora del matí s’ha disposat d’una patrulla de la Policia per avaluar si el sistema funcionava correctament, tot recordant que s’han de donar uns dies d’adaptació per avaluar els resultats. En tot cas, des del cos d’ordre s’ha esmentat que aquesta primera jornada de prova pilota, almenys fins al moment, no ha patit incidents al respecte.