  • L’afiliació, avalada pel 60% dels conductors, permet "millorar les condicions laborals i garantir veu pròpia" en les negociacions amb l’empresa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Constitució oficialitzada

Els conductors de Coopalsa s’afilien a l’USdA i creen una branca sindical per reforçar la representació del col·lectiu

L’afiliació, avalada pel 60% dels conductors, permet "millorar les condicions laborals i garantir veu pròpia" en les negociacions amb l’empresa

Els treballadors i treballadores de Coopalsa han formalitzat la seva afiliació col·lectiva a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), amb el suport del 60% del col·lectiu de conductors. La iniciativa ha estat impulsada pels representants del comitè d’empresa de l’UTE Coopalsa, Wilder José Valente Aguirre, Nicolás Alejandro Sarmiento i Carlos Ernesto Nigoda.

Segons el comunicat emès aquest dimarts per l’USdA, aquesta nova estructura té com a objectiu “defensar de manera específica els interessos i les reivindicacions d’aquest col·lectiu professional”, motiu pel qual s’ha constituït oficialment la branca de conductors dins del sindicat. A més, l’organització sindical assenyala que la decisió respon a la voluntat de “reforçar la unitat, millorar les condicions laborals i garantir una veu pròpia en les negociacions amb l’empresa”.

En el mateix text, els conductors subratllen la importància de treballar conjuntament per aconseguir avenços en qüestions com la seguretat viària, el compliment de la normativa laboral i la conciliació de la vida personal i professional. En aquest sentit, el comunicat destaca la necessitat de “reconèixer la tasca dels conductors i conductores com a peça clau dins del sector del transport”. L’USdA conclou que la creació de la branca de conductors suposa “l’inici d’una nova etapa que vol donar resposta directa a les demandes del col·lectiu i, alhora, enfortir el conjunt de l’organització sindical dins l’empresa”.

