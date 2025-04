Mobilitat i obres públiques

Les obres a la rotonda de l’Olivera arranquen amb expectació i inquietuds per l’impacte en la mobilitat

Tot i les primeres hores sense incidències greus, Gili i Losada admeten que el trànsit és un punt sensible i apel·len a la paciència ciutadana

Les obres d’infraestructura impulsades per FEDA al carrer de la Unió, entre els comuns d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, han generat inquietuds en relació amb les possibles afectacions al trànsit. Així i tot, les autoritats comunals mostren confiança en la coordinació i la planificació establerta per minimitzar l’impacte sobre la ciutadania.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha reconegut que la mobilitat ha estat i continua sent una preocupació: “Evidentment que el tema de la mobilitat ens ha preocupat i ens preocupa”. No obstant això, ha destacat que el projecte s’ha treballat conjuntament amb Mobilitat i FEDA per escollir el millor moment per iniciar les intervencions. “S’ha triat justament que comencessin després de la temporada alta”, ha explicat, fent referència al tancament de les estacions d’esquí. Gili ha subratllat que, tot i les afectacions inevitables, “esperem que es pugui gestionar el millor possible, que no es retardin i que ocasionin pocs problemes als ciutadans”.

Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat positivament les primeres hores de les obres. “A les 12 del migdia, no teníem cap afectació més enllà de les que s’han comunicat”, ha afirmat, tot assegurant que la circulació ha funcionat amb normalitat. Segons Losada, el matí —franja amb més afluència de vehicles— ha transcorregut sense incidències rellevants: “No hem tingut cap punt de crisi que diguem sobre la mobilitat”, ha destacat, afegint que la bona coordinació amb FEDA i altres agents implicats ha permès una gestió eficaç i una informació clara a la població.

La cònsol menor també ha apuntat que l’inici de les obres durant les vacances escolars pot haver estat un factor clau per reduir les complicacions: “El fet d’iniciar-les ara també ens ajudarà a fer aquest trànsit a poc a poc i que la gent es vagi acostumant”. Pel que fa al tram afectat, ha especificat que es tracta de la rotonda de l’Olivera: “Quan arribis amb el cotxe només pots anar a dreta i a esquerra”, ha indicat, remarcant que fins al moment no hi ha hagut problemes amb el transport públic ni queixes ciutadanes.