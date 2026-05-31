La reforma de la Llei del sòl avança a l’espera que el Govern completi i faciliti els estudis de capacitat de càrrega

La comissió encarregada de reformar la Llei del sòl continua avançant en els seus treballs, tot i que sense disposar encara dels estudis de capacitat de càrrega de les set parròquies ni de l’anàlisi nacional. En aquest sentit, el president de la comissió, Jordi Casadevall, ha reconegut que aquests informes serien «molt importants» per reforçar el debat i dotar-lo d’una base més sòlida. «No hem vist encara els estudis de capacitat de càrrega», ha afirmat en declaracions a l’ANA, recordant que la documentació s’ha reclamat tant durant la fase d’estudi com en els actuals treballs legislatius.
Malgrat això, el conseller ha descartat que la situació respongui a una manca de voluntat: «No és que el Govern no ens els vulgui donar», ha apuntat, sinó que encara s’està treballant per homogeneïtzar els criteris dels diferents comuns abans de poder elaborar una visió conjunta del país. Així, ha indicat que l’Executiu continua demanant precisions a les administracions parroquials per completar l’anàlisi nacional, tot i admetre que des de la comissió s’ha insistit reiteradament en la necessitat de disposar d’aquests estudis. «Constantment ho reiterem als ministres encarregats«, ha assenyalat en referència als responsables d’Ordenament Territorial i Medi Ambient.
«Està bé que n’hi hagi per parròquies, però també n’hi ha d’haver un de nacional, perquè al final estem parlant d’un país, no estem parlant de set països» – Jordi Casadevall
El president de la comissió ha reconegut que la informació facilitaria la feina i aportaria una base «numèrica, quantitativa, inclús qualitativa» al debat. Amb tot, considera que la seva absència no ha d’impedir culminar la reforma: «Les conclusions les tenim clares», ha resumit. Precisament, una de les propostes que es defensa és incorporar els estudis de capacitat de càrrega dins del marc legal com una eina d’ordenació territorial, de manera que els informes quedin institucionalitzats i passin a formar part dels instruments de planificació urbanística.
A més, Casadevall ha defensat la necessitat de complementar la perspectiva parroquial amb una visió global del territori. «Està bé que n’hi hagi per parròquies, però també n’hi ha d’haver un de nacional, perquè al final estem parlant d’un país, no estem parlant de set països», ha argumentat. Així, i malgrat no disposar encara dels estudis, la comissió manté el calendari previst i treballa amb la previsió d’entrar la proposició de llei a tràmit entre finals de setembre i principis d’octubre, amb la intenció que el text pugui quedar aprovat abans que acabi la legislatura.