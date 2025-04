Afectacions temporals a la mobilitat

Canvis en la circulació a la rotonda de l’Olivera per les obres de connexió de la xarxa tèrmica de FEDA

Els treballs afectaran el trànsit i el transport públic a Prada Ramon mentre es millora l’eficiència energètica de la infraestructura urbana

La circulació a la rotonda de l’Olivera, a Prada Ramon (Andorra la Vella), experimentarà modificacions a partir d’aquest dimecres a causa dels treballs que duu a terme FEDA Ecoterm al carrer de la Unió. Així ho ha informat el Comú d’Andorra la Vella, el qual demana prudència als conductors i atenció a la nova senyalització provisional. Els treballs han començat aquest dimarts i han comportat ja canvis en el servei de transport públic, amb desviaments pels carrers Maria Pla i la supressió temporal del punt rodó situat davant de l’Hotel Plaza.

Com a mesura temporal, els vehicles hauran de girar obligatòriament a l’esquerra o a la dreta en accedir a la rotonda, ja que no es podrà creuar en línia recta com habitualment. A més, les línies d’autobús també veuran modificats els seus recorreguts, tot i que es garantirà el servei amb rutes alternatives. Des de la corporació comunal es fa una crida a la col·laboració ciutadana i es demana que els usuaris de la via segueixin atentament la nova senyalització durant el període d’afectació.

Aquestes obres s’emmarquen en el projecte de connexió de les dues xarxes urbanes de calor i fred de FEDA, una iniciativa que persegueix una major eficiència energètica i l’ampliació de la capacitat de distribució d’energia tèrmica sostenible.