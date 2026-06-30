Els comuns avancen cap a una ordinació «unificada» per poder regular l’accés motoritzat al medi natural del territori

L’elaboració d’una ordinació conjunta al llarg del territori per regular l’accés i les activitats al medi natural continua endavant, i aquest dimarts ha tornat a centrar part de la reunió de cònsols celebrada a la Massana. Precisament, ha sigut la cònsol major massanenca, Eva Sansa, qui ha indicat que la comissió creada per desenvolupar aquest projecte, liderat pel Comú d’Ordino, ja s’ha reunit: «El que es busca sobretot és fer una cartografia unificada perquè sapiguem exactament per on ha de passar cada tipus de vehicle motoritzat».
«El que es busca sobretot és fer una cartografia unificada perquè sapiguem exactament per on ha de passar cada tipus de vehicle motoritzat» – Eva Sansa
Així doncs, l’objectiu per part de les corporacions comunals és que, quan un usuari passi d’una parròquia a una altra, «hi hagi una coherència i que no estigui d’un costat prohibit i de l’altre, es pugui fer». En aquest sentit, part important del projecte és la participació dels membres de la Federació Motociclista d’Andorra, amb qui els comuns ja es van reunir a esperes que les converses continuïn en una nova trobada. «Vam quedar amb ells que ens proposaríem tota una sèrie de camins que estarien destinats a la seva activitat», ha explicat Sansa, remarcant que aquesta documentació serà analitzada en dita reunió.
Abans de concloure amb aquest punt, Sansa també ha apuntalat que la voluntat és que la majoria de les parròquies acabin compartint «una mateixa ordinació», tot i admetre que alguns comuns podrien mantenir la seva normativa actual incorporant-hi els canvis consensuats. En qualsevol cas, la cònsol massanenca ha remarcat que s’ha detectat «una manca d’harmonització entre les diferents ordinacions» i que el propòsit és aconseguir «que hi hagi una homogeneïtzació, que sigui tot molt més homogeni i que tingui una certa coherència». Una mesura que, també, s’estendria al règim sancionador perquè sigui comú entre les parròquies.
Nova imatge comuna dels agents de circulació
L’Òrgan Interparroquial de Coordinació dels Serveis de Circulació també ha abordat diverses accions per reforçar la coordinació entre els set comuns. Segons ha explicat Sansa, es preveu elaborar «unes càpsules publicitàries per informar cada vegada que hi hagi una plaça d’agent de circulació vacant» en qualsevol de les corporacions, amb l’objectiu de donar més visibilitat als processos de selecció. A més, s’ha acordat renovar la imatge dels serveis de circulació amb un nou logotip i una retolació homogènia dels vehicles: «El que s’establirà és quin tipus de retolació es farà i que sigui homogènia als set comuns», ha indicat Sansa, qui ha recordat que el canvi segueix el model implantat recentment en els vehicles per millorar-ne la visibilitat i la seguretat. La previsió és que l’adaptació dels vehicles actuals i dels nous es dugui a terme de manera progressiva.