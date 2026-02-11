L’Executiu aprova un paquet d’ajuts “evolutiu” per als comerços del Pas amb cotitzacions i bonificacions fiscals

El Govern i el Comú d’Encamp han activat un primer paquet d’ajudes econòmiques per protegir els comerços, hotels i restaurants del Pas de la Casa davant el tall de la carretera RN20, el qual podria allargar-se fins a tres mesos. Les mesures inclouen ajuts directes a les cotitzacions de la CASS, bonificacions fiscals, ajornaments d’impostos i una línia d’avals per facilitar crèdit, amb l’objectiu de preservar l’activitat i els llocs de treball en plena temporada d’hivern.
Les mesures inclouen ajuts directes a les cotitzacions de la CASS, bonificacions fiscals, ajornaments d’impostos i una línia d’avals per facilitar crèdit
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, marcada per la presentació de les ajudes, el cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que des del primer moment s’ha estat en contacte permanent amb les autoritats franceses, tant a escala tècnica com polític, i ha admès que “les previsions més pessimistes s’han complert”, ja que tot fa pensar que el tall es podria allargar fins a tres mesos. Tot i que França ha obert la porta a habilitar un pas alternatiu abans d’aquest termini, Espot ha remarcat que l’impacte sobre el Pas requereix mesures immediates i “estar a l’altura de les circumstàncies”.
El paquet, el qual es finançarà mitjançant un crèdit extraordinari i els decrets corresponents, s’ha dissenyat amb “caràcter evolutiu”. Així, Espot ha explicat que les ajudes “són les que millor s’adapten a la situació actual”, però ha deixat clar que es podran modular o ampliar en funció de la durada del tancament i de l’afectació real. També ha estès la mà al Consell Econòmic del Pas de la Casa i als grups parlamentaris per incorporar noves propostes.
Ajuts a les quotes de la CASS i IGI ajornat als comerços
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha detallat que una de les mesures centrals serà l’ajut directe a les cotitzacions empresarials de la CASS per als sectors del comerç al detall, la restauració i l’hostaleria. Les empreses que acreditin una caiguda de facturació d’entre el 25% i el 50% respecte al mateix període de l’any anterior rebran un ajut del 50% de la cotització empresarial, mentre que si la davallada supera el 50%, l’ajut serà del 100%. En aquest sentit, ha precisat que la mesura ja és efectiva per a les cotitzacions del mes de febrer i que, una vegada finalitzi la crisi, es farà un ajust en funció de les pèrdues reals.
Marsol ha precisat que la mesura ja és efectiva per a les cotitzacions del mes de febrer i que, un cop finalitzi la crisi, es farà un ajust en funció de les pèrdues reals
A més, el Govern habilitarà una línia d’avals perquè les empreses puguin accedir a crèdits en condicions favorables. En aquesta línia, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que aquests préstecs tindran una durada de 24 mesos, pensant especialment en negocis que concentren l’activitat a la temporada d’hivern. “El programa seguirà un esquema similar al desplegat durant la pandèmia, però més simplificat”, ha esmentat.
En paral·lel, Lladós ha anunciat l’ajornament o fraccionament de l’IGI per als períodes afectats pel tancament, a partir de l’1 de febrer. Un tràmit que, segons el ministre, serà “senzill i excepcional” i ha assegurat que l’impacte pressupostari no serà un obstacle i que el volum final dependrà de l’afectació real als comerços.
El Comú d’Encamp rebaixa fins al 100% els impostos de radicació i higiene
Des del Comú d’Encamp, la cònsol major Laura Mas ha anunciat la bonificació dels impostos de radicació i higiene seguint el mateix criteri que el Govern amb la CASS. Així, si la facturació baixa entre un 25% i un 50%, la bonificació serà del 50%, i si la davallada supera el 50%, arribarà al 100% durant el període de tancament de la RN-20 . D’altra banda, la corporació també preveu ajuts directes vinculats a la presentació de l’estat financer mensual que acrediti pèrdues, amb la condició que el comerç es mantingui obert. Així, la concreció dels imports dependrà de l’evolució de l’afectació als diferents sectors.
Xec setmanal de 30 euros per atraure visitants d’Occitània
En l’àmbit turístic destaca la mesura d’un xec setmanal de 30 euros per a la recàrrega de combustible destinat a vehicles provinents dels departaments d’Occitània més propers (Alta Garona, Arieja, Aude i Pirineus Orientals). Grandvalira, per la seva banda, aplicarà un descompte del 20% en els forfets d’un i dos dies per als clients que presentin un bitllet nominal de tren fins a l’Hospitalet, i també per a aquells que arribin al Pas amb tren o autobús. Igualment, el Govern i el comú subvencionen el servei d’autobús llançadora entre l’estació de l’Hospitalet i el Pas de la Casa, amb sis serveis diaris d’anada i tornada coordinats amb els horaris ferroviaris.
El Govern i el comú subvencionen el servei d’autobús llançadora entre l’estació de l’Hospitalet i el Pas de la Casa, amb sis serveis diaris d’anada i tornada coordinats amb els horaris ferroviaris
En relació amb la gratuïtat del túnel de Puymorens, des de l’Executiu s’està insistint amb les autoritats franceses per aconseguir-ho, tot i que encara no hi ha resposta a la demanda. Finalment, Espot ha ssegurat que es disposa de “múscul pressupostari” suficient per sostenir les mesures i que es mantindrà atent a l’evolució de la situació per adaptar-les si cal.