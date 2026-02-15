Els comerciants del Pas de la Casa veuen el futur bastant cru: “Aquest és el pitjor hivern des de fa almenys 10 anys”

Una tempesta climatològica, unes protestes d’agricultors francesos i ara una esllavissada que mantindrà tancada la principal via d’accés al Principat des del país gal durant tres mesos. Aquest és el panorama que els comerços del Pas de la Casa han hagut de patir d’ençà que va començar l’hivern, un dels més pèssims, segons esmenten des de diferents locals. “Tot plegat ens ha afectat molt. Fa 20 anys que estic aquí, i aquest és el pitjor des de fa almenys 10”, assenyala el responsable d’un supermercat.
“Això és un poble molt turístic, i si no ve gent, no hi ha res a fer”, ha lamentat. Com ell, la treballadora d’una botiga tèxtil reitera que està sent un dels pitjors períodes dels darrers temps. “Ara venem amb quatre o cinc dies el que de normal podem fer amb un”, ha esmentat, detallant que, potser, la xifra de vendes els ha disminuït entorn el 80%. Tot plegat, incidint que si bé l’accés des de França continua obert, molta gent es repensa dues vegades visitar la localitat encampadana perquè el trajecte “acaba sent massa llarg”.
Reprenent el fil del volum de pèrdues, només cal recordar el que el representant del sector comercial del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Gerard Pifarré, va exposar a aquesta casa, indicant que si el termini de reconstrucció de l’RN20 es manté durant els tres mesos que s’han estipulat, les pèrdues per als comerços poden “tranquil·lament” arribar a ser del 90%. “És una hòstia important, estem tots en xoc perquè no ens ho esperàvem”, va dir també llavors.
“Quan en un dia normal tindria una cinquantena de persones a dins al llarg de la jornada, encara estic esperant que entri una”, lamenta també l’encarregat lusità d’una drogueria. Per altra part, la treballadora d’un altre supermercat, on porta quatre anys, deplora que “està tot buit, i no sol ser així. Tampoc és que ens haguéssim de barallar amb la resta [de locals] de tanta gent que hi havia, però tampoc és aquesta situació que tenim ara”. “En tot aquest temps, puc dir que el que he vist aquests dies no és normal”, ha afegit, tot subratllant que al llarg de l’any “hi ha dies bons i dies dolents, però tants d’aquests darrers i en aquesta època…”.
Tot i viure a Encamp, passa una bona part del dia a dia al Pas de la Casa, i reconeix que les vendes “les fem entre la gent del poble i algun que altre turista, res més”. És per això que, com ja va fer la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha fet una crida a la població a ‘visitar’ la localitat fronterera com a acte de solidaritat.