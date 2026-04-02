Els comerciants del Pas confien que la Setmana Santa els ajudi a ressorgir després d’un hivern marcat pels talls

No està esdevenint un hivern fàcil per al sector comercial del Pas de la Casa, marcat pel tall de la carretera RN20 a causa de l’esllavissada que va tenir al poble encampadà sense clients francesos durant cinc setmanes. A més, les recurrents i contundents nevades, habituals a l’hivern, però no tant en els darrers anys, han complicat la circulació i l’accés a Andorra des de França en períodes anteriors i posteriors al gran tall.
Per aquest motiu, i segons unes previsions meteorològiques bones, els comerciants confien que la Setmana Santa els ajudi a ressorgir. “Hi ha posada una mica més d’esperança en què tot vagi a millor”, ha afirmat el president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), Raül Calvo, en declaracions a EL PERIÒDIC. “A partir de demà sembla que millora la meteorologia i això ha d’ajudar que vingui el públic amb més alegria”, ha dit.
Així tot, prefereix no aventurar-se amb previsions: “Cal esperar”, però deixa clar que en condicions normals la Pasqua “genera un revulsiu d’interès públic”, i creu que amb el bon temps que es preveu, la gent “tindrà ganes de sortir a rodar una mica” fent que el sector tingui una Setmana Santa “més o menys bona”.
Més prudent es mostra el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, qui considera difícil fer algun tipus de previsió després de tot el que ha passat durant l’hivern amb la darrera nevada, la qual ha generat un breu tall a l’RN20 la passada nit: “Ha caigut una nevada enorme i avui estem treballant poc”.
D’aquesta manera, Ramon també confia que el bon temps ajudi a reactivar el sector. “Esperem treballar una mica”, ha esmentat, tot indicant que tal com s’ha donat la temporada hivernal pugui tornar a haver-hi talls. “És una bogeria. No tinc ni idea si començarà a nevar i tornaran a tancar”, expressa preocupat.
Pel que fa a la situació general del comerç un mes després de la reobertura de l’RN20, Calvo ha subratllat que “tampoc va ser la gran alegria”. Així, confirma que sí que va pujar molt client francès “sobretot a posar benzina”, tot i que ressalta que les botigues “tampoc han venut com s’esperava”.
En aquest context, el president de l’UCAT ha destacat que aquests dies de festiu “poden ser un bon termòmetre per veure fins a quin punt el Pas de la Casa genera un atractiu turístic”, comenta. Amb tot, des del sector es mostren esperançats amb la Setmana Santa, però també prudents i, sobretot, pendents del cel.