Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Andorra Telecom ha impulsat millores significatives en la capacitat i velocitat de la xarxa de fibra òptica. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç de l'any

Andorra Telecom atén fins a 136.000 trucades al 115 i registra 70.000 visites a la botiga a tancament de l’any 2025

Per altra banda, els clients han fet 337.000 gestions des de l’app i el web, una xifra que suposa un increment del 12% respecte a l’any passat

Al llarg de l’any 2025, Andorra Telecom ha atès 136.000 trucades al servei 115 i ha rebut 70.000 visites a la botiga, xifres que demostren la importància de l’atenció presencial i telefònica per garantir una relació propera amb la ciutadania. Per altra banda, els clients i clientes han fet 337.000 gestions des de l’app i el web, una xifra que ha augmentat un 12% respecte a l’any passat, fet que constata que cada vegada més prefereixen autogestionar-se els serveis.

El 2025 ha estat també un any clau pel que fa a l’evolució de l’oferta comercial. A tancament de l’any, de les més de 72.000 línies de mòbil de contracte, més del 50% ja gaudeixen d’una de les noves tarifes de telefonia mòbil llançades a inicis d’any, fet que evidencia una adopció ràpida i sostinguda. D’aquestes línies, prop de 21.000 disposen d’una opció de roaming recurrent inclosa en la tarifa, aportant previsió i tranquil·litat en l’ús fora del país, una dada que posa de manifest l’adaptació de l’oferta d’Andorra Telecom als nous hàbits de mobilitat.

Una de les novetats destacades del 2025 ha estat el llançament del servei eSIM Andorra, pensat especialment per als turistes que visiten el país, que permet accedir a internet 4G i 5G de manera digital

Una de les novetats destacades del 2025 ha estat el llançament del servei eSIM Andorra, pensat especialment per als turistes que visiten el país, el qual permet accedir a internet 4G i 5G de manera digital i immediata sense necessitat de targeta física, amb tarifes adaptades a la durada de l’estada i un procés d’activació senzill. Aquest servei reforça l’experiència de connectivitat dels visitants i posa Andorra a l’avantguarda de les solucions digitals per a viatgers.

En paral·lel a aquests avenços tecnològics, l’operador ha mantingut el seu compromís amb la formació de bon ús de les pantalles i la inclusió digital, amb 6.690 hores dedicades a activitats de benestar digital que han beneficiat 4.748 persones, i amb la participació de 170 joves en competicions de robòtica i esdeveniments STEM, esdeveniments centrats a les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, àmbits clau per al desenvolupament de competències digitals i tecnològiques.

Comparteix
Notícies relacionades
Cande Moreno i Jordina Caminal inicien els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee
La FAC i ProCyclingStats impulsen el debut de quatre ciclistes andorrans a la primera cursa UCI per etapes a l’Índia
Els pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Hermus s’adjudiquen amb rendes mensuals d’entre 212 i 812 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El dispositiu de Nadal es tanca amb l’entrada de més de 235.000 vehicles, tot i que condicionat pels talls a França
  • Societat
Andorra es desperta amb el matí més fred dels darrers cinc anys, amb mínimes que baixen fins als -11,3 graus
  • Societat
El Bici Lab abaixa el teló a l’any 2025 superant els 14.600 usuaris, el rècord des de la seva obertura el 2022
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La reforma de l’antic hotel Jaume I preveu 18 nous habitatges per a gent gran amb una inversió de dos milions
  • Parròquies
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu