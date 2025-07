Seguretat digital

Els ciberatacs a pimes, micropimes i autònoms s’incrementen entre un 28% i un 32% en només el darrer any

Ubach reconeix que s'estan fent passes endavant, però assenyala que cal més conscienciació tant en aquest sector com en l'esfera ciutadana

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) va alertar aquesta setmana dels ciberatacs a pimes, micropimes i autonòms els quals, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, han incrementat entre un 28 i un 32%. Així ho ha assenyalat a EL PERIÒDIC el director de l’ens, Jordi Ubach, apuntant que la xifra concreta de quantes empreses s’han vist afectades no es pot saber. “No estan obligades per llei a denunciar o notificar-ho”, ha dit, esmentant que a l’ANC-AD se n’assabenten a través de companyies que es dediquen a donar suport i resposta a aquesta mena d’incidents.

Davant aquest augment, Ubach ha destacat dos problemes. El primer d’ells és la dificultat que tenen moltes petites empreses “per aplicar certes mesures de seguretat quan la seva focalització de recursos és principalment la facturació”. El segon, la professionalització del ‘phishing’. Aquests atacs, que funcionen amb correus electrònics que suplanten entitats conegudes per robar informació confidencial, “són actualment més rendibles que altres com el ‘ransomware’ (programari maliciós)”, ha incidit, apuntant que els casos de ‘phishing’ a nivell europeu han crescut més del 200% des del 2022.

Per tot plegat, el director de l’ANC-AD ha reconegut que al país no manca conscienciació al respecte. De fet, ha assegurat que des dels darrers tres anys “s’estan fent passes endavant en matèria de protecció”, però ha incidit que “cal més conscienciació tant en aquest sector com en la ciutadania”. Per saber el caire real de com poden ser de perillosos els ciberatacs, les conseqüències en una microempresa poden comportar entre dues i quatre setmanes d’aturada d’activitat i pèrdues de facturació que poden oscil·lar entre els 3.000 i els 15.000 euros.

Cal recordar que a l’any 2022 es va engegar un marc legal que obliga a empreses públiques i privades de sectors essencials a complir mesures de ciberseguretat. En relació amb això, i a terme general, Ubach ha asserit que el nombre de companyies pirenaiques que inverteixen en seguretat digital ha incrementat (el 2021 era d’entorn el 55%). Així mateix, ha celebrat que cada vegada més pimes i micropimes s’acullen al Programa de Transformació Digital (PdTDA).

De cara al futur, però, ha proferit que les principals tendències d’enguany i del 2026 seran el ‘phishing’, el ‘ransomware’ i el ‘malware’, tant al Principat com als països de l’entorn, comentant també que la previsió de xifres pel que fa a aquesta mena d’incidents, a finals d’aquest 2025, serà amb un increment de dues xifres.