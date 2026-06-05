El Comú d’Andorra la Vella tanca el curs del Consell d’Infants amb una jornada lúdica per a més de 250 alumnes

Més de 250 alumnes de les escoles de primària d’Andorra la Vella han participat aquest divendres en la festa de cloenda del Consell d’Infants, celebrada a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. La jornada ha servit per posar punt final a l’edició d’enguany d’aquesta iniciativa i, alhora, ha estat la primera de les dues grans cites que acollirà l’equipament aquest cap de setmana.
Els participants provenien de les sis escoles de primària de la parròquia: el British College of Andorra, el col·legi Mare Janer, el col·legi Sant Ermengol, l’École Élémentaire Française i l’École Primaire Française. Entre les 09.30 i les 15.30 hores, els infants i els seus acompanyants han pogut gaudir de diverses activitats lúdiques, com ara inflables, jocs de fusta gegants i jocs tradicionals. La celebració també ha servit per reconèixer la tasca institucional desenvolupada pels infants al llarg del curs.
En relació amb aquesta jornada, la consellera de Joventut, Maria Nazzaro, ha destacat que “la cloenda del Consell d’infants és un moment molt emotiu i significatiu, ja que reconeix el compromís i les idees que els nostres joves han aportat durant tot el curs”. Nazzaro també ha explicat que “reunir més de 250 alumnes de tots els centres educatius en una jornada de convivència i joc és la millor manera de retornar-los el seu esforç i de recordar que la seva veu és cabdal per continuar construint una Andorra la Vella més inclusiva i dinàmica”.
«La cloenda del Consell d’infants és un moment molt emotiu i significatiu» — Maria Nazzaro
L’activitat a l’Estadi Comunal continuarà aquest dissabte 6 de juny amb la festa de fi de curs de les escoles esportives, prevista entre les 16 i les 21 hores. L’esdeveniment espera reunir prop de 1.500 infants vinculats a les 32 entitats esportives de base que desenvolupen la seva activitat a la parròquia.
La celebració serà gratuïta i oberta a qualsevol infant menor de 16 anys que vulgui participar-hi. Per a l’ocasió s’ha preparat un circuit de tallers recreatius amb tobogans, inflables, jocs d’aigua, activitats esportives específiques i un circuit d’educació viària, entre altres propostes. Un dels moments més esperats arribarà a les 19 hores amb la festa de l’escuma.
El conseller d’Instal·lacions Esportives, Jordi Cabanes, ha posat en valor la dimensió organitzativa de les dues jornades i ha remarcat que “acollir de manera consecutiva dues grans festes d’aquesta envergadura és un repte organitzatiu que assumim amb orgull”. Així mateix, ha volgut destacar el paper de l’equipament comunal afirmant que “l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila és casa seva; posem les nostre instal·lacions al servei del teixit educatiu i esportiu per cloure el curs amb una gran festa, gratuïta, oberta a tothom, i centrada en els valors de l’esport de base”.