La tercera edició de la Rocanòlich reuneix 465 participants i consolida el Memorial Marc Pimenta

La tercera edició de la Rocanòlich s’ha celebrat aquest divendres consolidant-se com una de les cites esportives i socials destacades impulsades des del Centre de Formació Professional d’Aixovall. La jornada ha tornat a unir esport, convivència i record en el marc del Memorial Marc Pimenta.
L’esdeveniment ha inclòs diverses activitats esportives i familiars, entre les quals una prova de trail running, una bicicletada, una cursa infantil i una caminada inclusiva. La proposta ha mantingut l’esperit participatiu i commemoratiu que caracteritza la iniciativa des de la seva creació.
Segons les dades facilitades per l’organització, aquesta edició ha assolit una participació de 465 persones, la xifra més elevada registrada fins ara. Aquest augment confirma el creixement de la Rocanòlich i la consolidació de la jornada dins del calendari esportiu i educatiu del país.
La trobada ha servit, un any més, per retre homenatge a Marc Pimenta i reforçar els vincles entre la comunitat educativa i esportiva a través d’una jornada oberta i participativa.