Memòria del 2024 del Departament d'Infància i Adolescència

Les denúncies per abusos sexuals a menors es multipliquen en només un any i arriben ja fins als 19 casos

La memòria del Departament d’Infància destaca un augment generalitzat de les situacions de risc, amb els infants fins a 10 anys com els més afectats

El Departament d’Infància i Adolescència del Ministeri d’Afers Socials ha presentat aquest dilluns la memòria d’activitat corresponent al 2024. Les dades mostren un augment global de les situacions de risc detectades, amb especial incidència en els casos de presumptes abusos sexuals, que han passat de 8 a 19 en només un any. En total, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) ha atès 342 infants i adolescents, obrint 85 expedients nous, un 25% més que el 2023.

La directora del departament, Laura Mas, ha assenyalat que la detecció primerenca “permet reconduir millor les situacions de risc” i ha subratllat que “un de cada cinc menors ha estat víctima d’abusos sexuals o ho serà”, segons dades avalades pel Consell d’Europa. En aquest sentit, ha valorat com a positiva la major consciència social: “La gent denuncia més, i això és clau per actuar a temps”.

Durant el 2024, el nombre de notificacions de risc a través del protocol PAS – Protocol de Notificació i Actuació Social – ha augmentat un 57%, amb un total de 176 comunicacions (143 provinents de professionals i 33 de la ciutadania). Aquesta eina, activada tant per educadors com per particulars mitjançant la web i el telèfon 175, ha esdevingut fonamental per a la prevenció. Mas ha destacat que la ciutadania “està més conscienciada i utilitza les vies disponibles per alertar sobre situacions de risc”, un fet que ha contribuït al repunt de casos, especialment entre infants de 0 a 10 anys.

Segons les dades presentades, el SEAIA ha intervingut sobre un 2,74% del total d’infants i adolescents del país. S’han tancat 63 intervencions, un 33% de les quals amb reconducció efectiva del risc. La franja d’edat amb més incidència continua sent la dels 11 a 15 anys, però enguany els infants menors de 10 anys representen ja una majoria entre els nous casos detectats. Entre les situacions de risc ateses, la negligència continua sent la més freqüent (39%), seguida de la incapacitat parental (15%) i les conductes de risc adolescent (13%).

Pel que fa al protocol PAI — d’actuació immediata davant possibles delictes —, s’han registrat 24 expedients judicialitzats, gairebé el doble que l’any anterior. D’aquests, 19 corresponen a presumptes abusos sexuals a menors. “És una xifra que va en augment, i això no és negatiu: mostra que la gent és més conscient i denuncia més”, ha remarcat Mas. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha insistit en la importància de minimitzar la revictimització: “El 88% dels casos han pogut fer la prova preconstituïda, una eina clau que permet evitar que els infants hagin de declarar de nou en un judici ordinari”. Aquesta prova es realitza en una sala amb mirall bidireccional i la presència d’un psicòleg forense.

El Departament ha activat 41 mesures de protecció, destacant les 18 derivacions al CRAE, nou canvis de custòdia i cinc derivacions al CREI. Mas ha detallat que “la detecció en edats primerenques ens permet intervenir abans i amb millors resultats”. En l’àmbit de l’acolliment familiar, s’han atès 39 menors, majoritàriament en famílies extenses. El reglament per a l’acolliment especialitzat està en fase de revisió jurídica i podria estar llest aquest 2025. Aquest model requereix famílies amb titulacions en l’àmbit educatiu, sanitari o social, així com dos anys d’experiència. El 2024 només s’han registrat tres nous acolliments, tots ells en família extensa, i no s’ha produït cap nou acolliment en família aliena. La majoria dels acolliments familiars tenen una durada superior als quatre anys, la qual cosa reflecteix una certa estabilitat dins d’aquests entorns. La despesa associada a aquest model el 2024 ha estat de 261.526,17 euros, amb un increment del 12% respecte a l’any anterior.

El CRAE ha acollit 48 menors, amb 22 ingressos nous —quatre d’ells a instància de la policia. Paral·lelament, el CREI ha atès 25 adolescents amb addiccions o alteracions de conducta. Marín ha defensat la tasca del centre, gestionat per una entitat externa: “Hi ha grans professionals i un seguiment constant. Hi hem anat personalment i alguns joves ens han agraït poder estar-hi”.

Pel que fa als serveis dirigits als joves, el Departament ha destacat que el Servei especialitzat de Prevenció i Atenció als joves ha atès 69 persones d’entre 18 i 25 anys, 42 de les quals eren casos nous. Dins del Servei d’Inclusió Sociolaboral (SIS), només tres adolescents han estat ateses, però es va impulsar una prova pilot l’estiu passat que va permetre a una desena de joves tutelats d’entre 16 i 18 anys adquirir experiència laboral durant quatre hores diàries. Aquesta iniciativa es repetirà aquest any.