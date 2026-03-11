Els CAP ampliaran l’horari d’anàlisis fins al migdia i permetran fer proves preoperatòries i electrocardiogrames

Els Centres d’Atenció Primària del SAAS ofereixen a partir de la setmana vinent diferents millores en l’atenció sanitària. D’una banda, amplien l’horari per realitzar anàlisis de sang fins a les 12 del migdia, i de l’altra, incorporen les proves preoperatòries i disposen d’aparells per fer electrocardiogrames.
A partir del proper dilluns 16 de març els usuaris i usuàries de la xarxa de centres d’atenció primària disposaran de més hores per fer-se les extraccions de sang, fins al punt del migdia de dilluns a divendres, excepte als CAP del Pas de la Casa i el de Fiter i Rosell, que mantindran l’horari actual.
Una altra de les novetats a partir de la setmana vinent és que es podran fer a tots els CAPs del país els preoperatoris (analítica i electrocardiograma) demanats abans d’una intervenció quirúrgica. Cal recordar que s’ha de demanar cita prèvia.