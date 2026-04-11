Els cabals dels rius superen la mitjana de l’última dècada gràcies a les precipitacions i obliden la sequera

El cabal mitjà dels rius d’aquest 2026 se situa per sobre de la mitjana dels últims deu anys. Les precipitacions dels últims mesos, siguin en forma de neu o pluja, han permès recuperar certa normalitat respecte a anys anteriors, on la sequera va minvar força els cabals. El mes de març d’aquest any el cabal mitjà s’ha situat per sobre els 5 metres cúbics per segon, molt per sobre del 2022, quan els cabals baixaven al voltant dels 3 metres cúbics per segon, aproximadament. De fet, el mes de març d’aquest 2026 està un xic per sobre de la mitjana -comptabilitzant cada any des del 2016 fins al 2025-, atenent que la mitjana és de pràcticament 5 metres cúbics per segon.
Aquest fet és a causa de les precipitacions caigudes. El mes de gener del 2026, l’estació Central de FEDA va enregistrar 136,3 mil·límetres de precipitació. El febrer van ser 98 mm i aquest mes de març 53,8. Unes dades que contrasten amb les de l’any 2023, per exemple, un període marcat per la sequera. La mateixa estació de FEDA el mes de gener d’aquell any va recollir 35,5 mm, el febrer 42,3 mm i el mes de març 11,1.
Això ha permès que en aquests moments els cabals presentin una anomalia positiva. Tal com indica el gràfic d’anomalies mensual de cabal de l’estació de borda de Sabater, del Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric de Govern, el gener del 2026 mostrava una anomalia negativa, però el mes de febrer ja va passar a ser positiva. “El gener va ser plujós, però va tenir un retard en traslladar-se l’aigua en el riu perquè hi ha una càrrega dels aqüífers”, explica l’investigador d’Andorra Recerca i Innovació, Oriol Travesset.
El mes de febrer ja va passar a ser positiva i aquest darrer mes de març també ho ha estat. “Feia anys que estàvem en anomalies negatives”, ha destacat l’investigador de l’AR+I. El 2025 els únics mesos amb anomalies positives van ser l’abril i el setembre, el 2024 només va ser l’octubre, mentre que el 2023 cada mes hi va haver anomalies negatives.
“Havent passat aquesta sequera, del 2022 fins al 2024 ha costat una mica, però ja es veu consolidada la recuperació i ara tenim molta neu”, ha relatat Travesset. Segons el Butlletí, les reserves nivals en data 31 de març d’enguany, a l’estació de Sorteny, és de 2,86 metres de neu, una mica superior a la mediana, que és de 2,16 m. La neu s’anirà fonent els pròxims mesos, la qual cosa fa pensar que el mes de maig els cabals poden anar més plens encara.
El maig històricament sempre ha estat el mes en el qual els cabals van més plens per la fossa de neu. De fet, la mitjana del cabal del mes de maig, des del 2016 fins al 2025, se situa per sobre dels 15 metres cúbics per segon.