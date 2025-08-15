Els Bombers rescaten quatre ferits en accidents de muntanya a Tristaina, Collada de Muntaner, Rialp i el Bike Park

Els Bombers han hagut de rescatar quatre persones ferides en accidents de muntanya aquest divendres 15 d’agost, segons han informat fonts del cos a aquest mitjà. El primer avís s’ha rebut a les 10.55 hores a Tristaina; el segon, un ciclista a les 12.15 hores a la Collada de Muntaner; el tercer, a les 13.45 hores a Rialp, i el quart ha tingut lloc a les 14.50 hores al Bike Park de Pal. En tots quatre casos hi ha participat el grup de rescat de muntanya i un infermer. Segons el cos, es tracta d’accidents lleus que han requerit evacuació cap a l’hospital i no estan relacionats amb cops de calor. “Per sort no hi ha hagut res. Són accidents en muntanya lleus que necessiten evacuació i ja està”, han informat.
Nadó tancat dins d’un vehicle
Al Pas de la Casa, els Bombers també han hagut d’actuar per alliberar un nadó que havia quedat tancat dins d’un vehicle amb les claus a l’interior. La intervenció s’ha fet procurant obrir el cotxe de la manera menys lesiva possible per evitar danys materials.