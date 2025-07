Clam contundent

Els bombers alerten de “greus disfuncions” en la gestió del transport sanitari i reclamen una revisió urgent

L’ABA denuncia que el SAAS paga tarifes molt més altes al servei privat que al públic per fer el mateix tipus de trasllats sanitaris programats

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha alçat la veu aquest dijous contra la gestió actual del transport sanitari al país. En un comunicat contundent, el col·lectiu denuncia “greus disfuncions” tant en l’àmbit públic com en la coordinació amb el servei privat, i posa en qüestió la coherència i l’equitat de les tarifes que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) abona a cada operador.

Els bombers asseguren que el sistema actual “presenta mancances organitzatives” que podrien comprometre “la rapidesa i l’eficàcia” en situacions d’urgència. Alhora, lamenten que el servei públic assumeix una part fonamental de les actuacions —prop del 48% de les intervencions d’enguany han estat relacionades amb el transport sanitari privat—, però ho fa amb tarifes “considerablement més baixes” que les que rep el sector privat. “Es tracta d’un greuge econòmic que, a més, menysprea la tasca dels professionals tant del servei públic com del privat”, subratllen.

El to crític del comunicat s’intensifica quan es fa referència a la percepció que els responsables polítics lloen la feina dels bombers “només quan convé”. “És especialment indignant que durant actes oficials, com la diada del nostre patró, s’omplin la boca parlant del valor del servei públic, mentre a la pràctica no hi ha una voluntat clara de dotar-lo dels recursos i el reconeixement que mereix”, exposa l’ABA.

Tot i la duresa de les crítiques, l’entitat puntualitza que no qüestiona la professionalitat del personal del SAAS ni dels treballadors de l’empresa privada. “El nostre respecte cap a ells és total. El problema és polític i administratiu, i afecta la coherència, l’equitat i la sostenibilitat del sistema sanitari”, afegeixen.

Des de l’associació es posa també el focus sobre l’impacte econòmic del model actual. Apunten que la despesa sanitària finançada per la CASS a través del sistema de reemborsament creix “de manera exponencial” any rere any, en part per les tarifes que aplica el servei privat. Com a exemple, esmenten que un transport intern senzill d’anada i tornada entre centres sanitaris pot superar els 500 euros.

Davant d’aquest escenari, l’ABA reclama una “revisió urgent” de la política sanitària en matèria de transport. El col·lectiu demana coherència, transparència i un replantejament del model amb l’objectiu de garantir igualtat de condicions, qualitat del servei i respecte institucional cap als professionals implicats. El comunicat conclou amb un missatge clar: “Continuarem defensant el servei públic i la dignitat de la nostra professió. No deixarem de denunciar situacions que posin en risc la seva sostenibilitat i credibilitat”.