Els avisos per calor intensa es mantenen fins dimarts, amb màximes previstes de fins a 37 graus

El Servei Meteorològic d’Andorra ha prolongat fins dimarts els avisos per calor intensa. Segons ha indicat a les xarxes socials, diumenge i dilluns es registraran temperatures associades a episodis de calor extrema. Al sector nord s’ha establert alerta groga, mentre que a la zona central i meridional l’avís serà taronja dilluns. Dimarts 12 es preveu un descens tèrmic i la uniformització de l’alerta en nivell groc a tot el país.
Durant el matí de diumenge s’esperen cels poc ennuvolats amb presència de pols en suspensió que donarà un aspecte tèrbol. A la tarda podrien aparèixer alguns núvols, amb possibilitat de ruixats puntuals al sud. La temperatura més baixa de la matinada s’ha registrat a Engolasters, amb 20,1 °C, fet que confirma una nit tropical.
Protecció Civil ha activat una situació de prealerta arran de l’avís taronja vigent. L’estabilitat atmosfèrica i l’entrada d’aire càlid afavoriran valors màxims de 37 °C a la Borda Vidal, 35 °C al Roc de Sant Pere i 32 °C a Les Salines. Les mínimes no baixaran dels 19 °C a la vall central ni dels 15 °C a les parròquies més altes. Les condicions caloroses podrien mantenir-se fins dijous, amb opció de ruixats vespertins.
El perill d’incendis forestals és d’1 sobre 6 a la zona sud i central, així com a la vall d’Ordino i Arinsal fins als 2.000 metres. La baixa humitat relativa, tant de dia com de nit, pot mantenir o incrementar aquest risc.
Entre les recomanacions, es demana reduir les activitats físiques en hores de màxima insolació, beure aigua amb freqüència, vestir peces lleugeres i protegir-se el cap. Es suggereix tancar finestres i persianes orientades al sol, ventilar de nit, utilitzar sistemes de refrigeració, romandre en espais frescos i prioritzar àpats lleugers.
En el cas dels infants i nadons, cal oferir-los líquids sovint, evitar l’exposició solar prolongada i assegurar roba i protecció adequades. També es recomana supervisar persones grans o amb problemes de salut que visquin soles, visitant-les cada dia. Els animals de companyia han de disposar d’aigua abundant i zones ombrejades.