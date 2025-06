Solidaritat

Els alumnes del col·legi Sant Ermengol impulsen la primera campanya de donació de sang amb la Creu Roja

La proposta ha estat impulsada pels alumnes en un projecte educatiu que fomenta la implicació dels joves en accions de voluntariat i servei

Des d’aquest dimarts 10 fins a dijous 12 de juny, el col·legi Sant Ermengol rep per primera vegada una campanya de donació de sang en col·laboració amb la Creu Roja Andorrana. La proposta ha estat impulsada pels alumnes de 1r d’ESO dins del marc de l’assignatura Aprenentatge i Servei (ApS), un projecte educatiu que fomenta la implicació dels joves en accions de voluntariat i servei a la comunitat.

Els estudiants participants assumeixen tasques d’acollida i acompanyament als donants, així com la difusió informativa de la campanya. “Introduïm als joves al món del servei i del voluntariat, i els sensibilitzem sobre la necessitat d’ajudar als altres, en aquest cas, donant sang”, han explicat els responsables del projecte, els quals han valorat molt positivament la motivació dels alumnes. “Estem molt emocionats de poder participar en aquesta campanya de donació de sang. És una oportunitat increïble per ajudar els altres i aprendre sobre la importància de la solidaritat. Esperem que aquesta iniciativa inspiri a més gent a unir-se“, ha destacat un dels alumnes participants en la campanya.

Alumnes i voluntaris d’aquesta campanya de sang distribuint aliments i aigua als donants de sang. | El Periòdic / C.K.P.

Per a la Creu Roja Andorrana, es tracta de la tercera campanya que s’organitza aquest any i la primera campanya de donació de sang en aquest col·legi, una fórmula que es consolida com a model d’èxit. “És una gran satisfacció. A més d’ampliar les col·laboracions, transmetem a la joventut els valors de la solidaritat i la humanitat. Amb cada donació es poden salvar fins a tres vides”, ha destacat el secretari general de l’entitat, Joan Saurí.

Tot i que la iniciativa és recent, la resposta ha estat positiva. Ja s’han registrat més de 200 cites prèvies entre els tres dies –85 per dimarts, 71 per dimecres i 62 per dijous–, però encara queden places disponibles. “Fem una crida a la ciutadania perquè vingui a donar sang. Fins i tot sense cita, s’intentarà atendre tothom”, ha insistit Saurí, qui recorda que les necessitats de sang són constants: “Cada dia es necessiten més de mil bosses de sang només a Catalunya”.

Des de la pandèmia, les campanyes s’han reorganitzat en jornades de tres dies per garantir un millor flux de persones i evitar aglomeracions. “Amb les cites prèvies, el procés és molt més àgil. En una hora aproximadament es completa tot el circuit, a diferència d’abans, quan la gent podia esperar fins a tres hores”, han remarcat.

Finalment, cal destacar que la campanya no només busca recollir sang, sinó també sembrar consciència entre les noves generacions. “Esperem que aquests joves es converteixin en futurs donants, voluntaris i promotors d’accions solidàries. El seu entusiasme sovint arrossega famílies senceres i genera nous donants”, ha conclòs Saurí, qui estima poder mantenir una xifra estable de 1.500 donacions anuals al país.