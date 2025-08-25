Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La titular de la cartera d'Afers Socials, Trini Marín. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Un total de 527 sol·licituds

Els ajuts ocasionals del primer trimestre arriben a 1,88 milions d’euros i beneficien més de 700 persones

El 98,9% de les sol·licituds han estat resoltes favorablement i han donat lloc a 1.218 ajuts, majoritàriament per cobrir necessitats bàsiques

El departament d’Afers Socials ha rebut durant el primer trimestre d’aquest any un total de 527 sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals. Segons les dades publicades aquest dilluns per Estadística, el 98,9% de les peticions (521) han estat resoltes favorablement, amb un import global concedit de 1.883.551 euros. Aquestes resolucions han donat lloc a 1.218 ajuts, dels quals el més atorgat ha estat el destinat a cobrir necessitats bàsiques, que representa el 43,5% del total.

Pel que fa al perfil dels beneficiaris, les dones han rebut el 65,7% dels ajuts i els homes el 34,3%. En total, s’han concedit prestacions a 459 llars, que han beneficiat 713 persones. L’import anual mitjà per llar se situa en 4.103,60 euros. D’aquestes persones, el 22% són menors d’edat. En el cas de les famílies monoparentals, els menors representen el 45,8% dels beneficiaris; en les famílies reconstituïdes, el 50%; en les nuclears, el 38,6%, i en les extenses, el 21,9%.

Les llars que concentren el nombre més alt d’ajuts són les unipersonals, amb 305 expedients (66,4% del total), seguides de les monoparentals, amb 98 (21,4%). Per nacionalitat, les llars amb beneficiaris espanyols reben el 36,5% dels ajuts i les amb beneficiaris andorrans, el 32,1%.

Quant a les denegacions, representen l’1,1% de les sol·licituds. En concret, se n’han refusat sis: dues corresponents a dones i quatre a homes. Cinc d’aquestes denegacions afecten famílies unipersonals i una, una parella. Per col·lectius, tres han estat presentades per persones adultes, dues pel col·lectiu de vellesa i una per una persona amb discapacitat.

