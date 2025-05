A les portes de la jornada electoral

El vot anticipat per al comitè d’empresa del SAAS tanca amb una participació del 24% del personal cridat a les urnes

Un total de 277 treballadors han exercit el dret a vot abans de la jornada electoral d’aquest dijous, en què s’escolliran els representants

Els empleats del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) estan cridats a les urnes aquest dijous per completar el procés d’elecció del comitè d’empresa, òrgan de representació interna de la plantilla. La jornada electoral es desenvoluparà entre les 08.00 i les 18.00 hores, amb taules habilitades a la sala d’actes de la planta -1 de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i al centre sociosanitari El Cedre.

Els comicis arriben després que aquest dimecres es tanqués el període de vot anticipat, el qual ha registrat una participació del 23,92 %, amb un total de 277 paperetes emeses de les 1.158 persones amb dret a vot. La participació final es completarà amb els vots que es dipositin durant la jornada de demà.

Els treballadors poden escollir fins a un màxim d’onze membres titulars i quatre suplents, en un sistema de llistes obertes que permet combinar noms de les dues candidatures presentades. El president del comitè serà escollit posteriorment entre els membres que resultin elegits. Una de les candidatures està encapçalada pel metge d’Urgències Sergi Joval i es presenta vinculada a la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA). L’altra proposta la lidera Eva Font, infermera d’Urgències, i es defineix com un equip transversal i independent.

Des de la direcció del SAAS es remarca que la participació en aquest procés és “fonamental” per garantir que el comitè resultant tingui la legitimitat necessària per representar amb eficàcia els interessos dels treballadors. En una comunicació interna, l’entitat ha subratllat que el vot és una eina clau per reforçar la representativitat i fer valdre la veu del personal en les decisions que afecten les condicions laborals.