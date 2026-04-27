Moda circular i dinamització local

El Vide Dressing de primavera comptarà amb 82 parades i amb més espai gràcies a una nova sala a l’edifici de la Closeta

El mercat de roba i complements de segona mà se celebrarà del 8 al 10 de maig amb la instal·lació del punt Ebur de Reciclem Bé entre les novetats

El Comú de la Massana ha presentat una nova edició del Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà, que tindrà lloc del 8 al 10 de maig. L’esdeveniment arribarà aquesta primavera amb un total de 82 parades i incorporarà novetats destacades, com ara l’ampliació de l’espai amb l’obertura d’una nova sala a l’edifici de la Closeta. Tal com ha explicat la consellera de Dinamització, Bet Rossell, “després de més d’una vintena d’edicions, el Vide Dressing s’ha consolidat com una cita fixa al calendari de la parròquia, amb edicions de primavera i de tardor”. Al llarg d’aquest temps, el mercat ha crescut tant en participació com en interès per part del públic, i tot i que la major part del públic és local, també hi ha turistes que es troben al país i persones que venen de l’Alt Urgell.

Per la seva banda, la cap de Turisme i Dinamització, Emma Jiménez, ha remarcat l’elevat interès que suscita el Vide Dressing, el qual ha motivat canviar el sistema d’atorgament de places, el qual s’ha fet per sorteig. La majoria de participants són particulars que porten la seva pròpia roba i complements. Per tant, s’hi poden trobar tot tipus de peces, des de samarretes a pantalons o vestits fins a bosses de mà, collarets o ulleres de sol. Una altra de les novetats d’enguany és la instal·lació del punt Ebur de Reciclem Bé, el qual reforçarà la sensibilització sobre el reciclatge i la correcta gestió dels residus, alineant-se amb els valors de l’economia circular.

