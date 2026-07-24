El túnel del Pont Pla quedarà tancat al trànsit en horari nocturn del 27 al 30 de juliol per tasques de manteniment

Mobilitat ha anunciat que el túnel del Pont Pla a la CG-3 es mantindrà tancat al trànsit durant l’horari nocturn entre els dies 27 i 30 de juliol entre la franja compresa entre les 22.00 i les 06.00 hores. El motiu d’aquest tancament parcial és el de poder dur a terme tasques de manteniment. Tanmateix, han anunciat que els usuaris podran circular per l’avinguda Fiter i Rossell com a alternativa en les hores que s’estiguin efectuant les feines.
Addicionalment, des de Mobilitat també han aprofitar per recordar als conductors que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i que segueixin en tot moment la senyalització provisional instal·lada a la zona per minimitzar les afectacions a la mobilitat.