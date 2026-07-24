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El Periòdic d'Andorra
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Afectacions al trànsit

El túnel del Pont Pla quedarà tancat al trànsit en horari nocturn del 27 al 30 de juliol per tasques de manteniment

Les restriccions s'aplicaran entre les 22.00 i les 06.00 hores i els vehicles es desviaran per l'avinguda Fiter i Rossell mentre durin les tasques

Mobilitat ha anunciat que el túnel del Pont Pla a la CG-3 es mantindrà tancat al trànsit durant l’horari nocturn entre els dies 27 i 30 de juliol entre la franja compresa entre les 22.00 i les 06.00 hores. El motiu d’aquest tancament parcial és el de poder dur a terme tasques de manteniment. Tanmateix, han anunciat que els usuaris podran circular per l’avinguda Fiter i Rossell com a alternativa en les hores que s’estiguin efectuant les feines.

Addicionalment, des de Mobilitat també han aprofitar per recordar als conductors que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i que segueixin en tot moment la senyalització provisional instal·lada a la zona per minimitzar les afectacions a la mobilitat.

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