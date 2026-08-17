Andorra suma 1.284 autoritzacions d’immigració entre febrer i abril, amb 515 permisos de residència i treball

Les autoritzacions inicials d’immigració han disminuït un 22,2% entre els mesos de febrer i abril del 2026 respecte del mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, durant aquests tres mesos se n’han acordat un total de 1.284. La davallada més important correspon a les autoritzacions de residència i treball, que han caigut un 43,1%, fins a les 515.
A més, també han disminuït les autoritzacions exclusivament de residència, amb 352 permisos i un descens del 12,4%, i les de treball fronterer, amb 65 i una reducció de l’11%. En canvi, les autoritzacions de treball temporal han augmentat un 72,8%, fins a les 197, mentre que les destinades a empreses estrangeres han crescut un 9,4%, fins a les 116. Les vinculades a recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius han baixat un 9,4%, amb només 29.
Tot i la reducció de les noves autoritzacions, el nombre de permisos d’immigració en vigor continua augmentant. A 30 d’abril n’hi havia 59.997, un 2,4% més que un any enrere, dels quals 55.566 eren prorrogables. Les autoritzacions de residència i treball representaven el gruix principal, amb 43.155 permisos i un increment del 2%, mentre que les de residència arribaven a les 10.345, un 3,3% més. Els permisos de treball temporal també augmentaven un 4,8%, fins als 4.099.
Quant a les nacionalitats de les noves autoritzacions, el 44% correspon a altres nacionalitats i el 42,4% a ciutadans espanyols, amb 565 i 544 permisos, respectivament
Quant a les nacionalitats de les noves autoritzacions, el 44% correspon a altres nacionalitats i el 42,4% a ciutadans espanyols, amb 565 i 544 permisos, respectivament. Els francesos representen l’11,1% i els portuguesos, el 2,5%. Dins del primer grup, els colombians encapçalen les autoritzacions, amb 108, seguits dels argentins, amb 101, i els peruans, amb 58. En el conjunt dels permisos en vigor, els espanyols representen el 43,3%, seguits de les altres nacionalitats, amb el 33,6%.
Les dades també reflecteixen canvis en el perfil professional de les noves autoritzacions. Els permisos per a operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors han crescut un 84,8%, mentre que els destinats a personal directiu d’empreses i administracions públiques ho han fet un 39,2%. En sentit contrari, els tècnics i professionals de suport han registrat una caiguda del 43,2%, amb 108 autoritzacions menys, i els artesans i treballadors qualificats de la indústria, la construcció i la mineria han disminuït un 30,4%, amb 75 permisos menys.
Finalment, entre febrer i abril s’han comptabilitzat 284 baixes del país, un 27,9% més que en el mateix període anterior. Els espanyols concentren el 55,6% del total, mentre que el 25,4% correspon a altres nacionalitats, l’11,6% a francesos i el 7,4% a portuguesos. Del conjunt de persones amb una autorització en vigor, el 62,5% tenen entre 26 i 59 anys i el 47% fa més de deu anys que estan registrades al Departament d’Immigració.