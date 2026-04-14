El tràmit per obrir un comerç serà telemàtic i simultani entre els comuns i el Govern a partir del mes de setembre

El Govern i els sets comuns han arribat a un acord per unificar el procés d’obertura i modificació dels comerços i que aquest sigui totalment telemàtic i simultani. Així ho ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la roda de premsa posterior a la reunió de consols.
L’objectiu, segons Marsol, és “fer més fàcil la vida dels ciutadans i permetre que els nostres administrats puguin funcionar millor respecte als tràmits del comerç”, ha afirmat. Això sí, no serà fins al mes de setembre quan aquest nou sistema entrarà en funcionament. “És el repte que ens han posat i que m’he compromès també”, ha explicat, tot reiterant la importància de l’acord. “És important que siguem molt més àgils, que tinguin molta més seguretat jurídica, que hi hagi menys errors per part de tots”, ha dit.
D’aquesta manera, ja no caldrà que els ciutadans vagin amb la documentació als comuns. A partir del setembre, hauran d’entrar a la plataforma per adjuntar tota la informació sol·licitada tant pel comú com per Govern. A partir d’aquí hi ha dues fases: primer, la referent a la reserva de nom comercial, la qual, segons Marsol, “la farem entre dos i cinc dies”, directament a la plataforma. I segon, la fase de l’obertura del comerç. “Aquí hem posat dos mesos per cobrir-nos en salut, però realment dos mesos és el màxim que preveu la llei. Nosaltres creiem que entre 15 dies i un mes han d’estar”, ha aclarit la ministra.
En aquest sentit, l’Executiu preveu que amb el nou sistema es redueixi fins a tres mesos de temps d’espera. “Lamentablement s’ha de dir que tres o quatre mesos és el que estan tardant les autoritzacions de comerç des que comencem amb la denominació comercial fins que acabem amb l’última fase”, ha ressaltat.
Pel que fa al procediment telemàtic, Marsol ha deixat clar que ha de ser “molt àgil”. La tramitació serà paral·lela entre els comuns i el Govern mitjançant un formulari tancat. “A mesura que els ciutadans vagin omplint-lo els aniran validant”, ha detallat Marsol, qui a tall d’exemple ha apuntat que “si tu poses l’adreça i aquella adreça no és bona, no et deixarà fer el pròxim pas”.
D’altra banda, la titular d’Economia i Treball ha destacat que es mantenen les competències de tothom. “Cadascú [Govern i comuns] cobra els seus tributs i les seves taxes”. A més, ha subratllat que “la primera autorització l’aprova el comú, és una autorització vinculant. Si el comú no la dona, el Govern no pot resoldre favorablement aquella sol·licitud”, ha remarcat.
En relació amb el cost del programa, la ministra no ha donat la xifra perquè “encara l’estem tancant amb els del departament d’informàtics”, però ha mencionat que l’Executiu assumirà les despeses. Amb tot, a partir del setembre, amb el dia encara per concretar, totes les noves sol·licituds aniran per aquest sistema, mentre que les que s’estiguin tramitant amb anterioritat s’acabaran de resoldre com fins ara.
En representació dels set comuns, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha celebrat l’acord reiterant que la voluntat és que els ciutadans “estiguins atesos de forma més directa, àgil i eficient”. Finalment, Mas ha agraït al ministeri el desenvolupament del projecte i també la feina dels tècnics del comú que “han treballat per poder facilitar un tràmit compartit,” ha conclòs.