El tortell de Reis continua sent protagonista i símbol de festa, amb el de nata mantenint-se com a preferit

Quan les festes de Nadal arriben al seu punt culminant, el tortell de Reis es converteix, any rere any, en un dels protagonistes indiscutibles de la taula. I és que aquestes postres amb forma d’anella és una tradició gastronòmica molt arrelada que acompanya la celebració del 6 de gener, el dia de l’Epifania, i posa fi al cicle festiu nadalenc. En aquest sentit, a les pastisseries i fleques del país, com Fleca Font, ja fa dies que es concentren esforços per tenir a punt tortells de totes les varietats possibles: des dels clàssics amb fruites confitades o massapà, fins a versions més modernes amb nata, crema o xocolata.
Encara més, tant les reserves com les vendes en el període previ a aquest dia 6 sovint superen les de l’any anterior, indicant l’interès dels consumidors per mantenir viva aquesta tradició. Doncs, el tortell de Reis, més enllà de ser un dolç, també porta amb si una simbologia entrant de màgia i sort: dins seu s’hi amaguen tradicionalment una fava i una figureta d’un dels Reis Mags. Segons la tradició, qui troba la fava al seu tall haurà de pagar el tortell de l’any vinent, mentre que qui troba la figureta és coronat com a rei de la jornada.
És el cas també a Estopiñán, on “hem treballat força bé” i, inclús, “més que l’any passat”. En aquesta casa, a més, enguany han repartit vals de compra per a les pròximes ocasions, i “tothom ha marxat ben content”, han assegurat. El producte rei, mai millor dit, continua sent el tortell de nata, tot i que cada vegada es va obrint el ventall a nous sabors.
L’origen d’aquesta pràctica té arrels antigues. A tall d’exemple, l’ús d’una fava es remunta a festes romanes de l’antiguitat que celebraven l’acabament de l’època més fosca de l’any, una tradició que posteriorment es va adaptar al calendari cristianitzat i a la celebració del dia de Reis. En tot cas, aquesta tradició és, en moltes cases, el punt final d’unes festes marcades per tradicions com els canelons de Sant Esteve o el raïm de Cap d’Any.
Un bon tortell necessita bona matèria primera
Des de Fleca Font el missatge és clar, un bon tortell necessita bona matèria primera. Una de les claus apunten que els ingredients han d’estar preparats amb el màxim d’estima possible, tot recordant que el temps de repòs és essencial perquè el sabor esdevingui en màgia.