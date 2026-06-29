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  • Soler, Nadal i Rovira, durant la presentació d'aquest dilluns. | Andorra Telecom
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  • Societat
Robòtica educativa

El Toni Martí acollirà la primera final nacional de la World Robot Olympiad amb 120 equips d’Espanya i Andorra

Els participants competiran en onze categories inspirades en les civilitzacions antigues per aconseguir una plaça a la final del desembre

Andorra acollirà per primera vegada aquest setembre la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO), una competició internacional de robòtica educativa que reunirà 120 equips procedents d’Espanya i Andorra. El Pavelló Toni Martí serà l’escenari de la cita els dies 12 i 13 de setembre, en una edició que decidirà els vuit equips que representaran tots dos territoris a la final mundial, prevista de l’11 al 13 de desembre a Puerto Rico.

La competició, centrada en la tecnologia, la programació i l’enginyeria aplicada, s’estructurarà en dues jornades: dissabte, els equips disposaran del dia per fer les proves i els darrers ajustaments dels robots, i diumenge se celebraran les finals de les onze categories, obertes també al públic. En aquest sentit, la temàtica d’enguany, sota el lema ‘Civilitzacions antigues’, convida els participants a descobrir el llegat de les cultures que han marcat la història de la humanitat i a reflexionar sobre la importància de preservar el patrimoni històric i cultural.

«Tots els participants i entrenadors signen un protocol ètic que posa en valor el compromís amb el joc net» – Carles Soler

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha qualificat l’organització de la final com «una fita important per al nostre país», ja que «ens situa al centre de la robòtica educativa d’Espanya i Andorra». A més, ha assegurat que la cita representa «un reconeixement a l’esforç i la constància dels infants, els joves i els clubs participants», alhora que reforça «l’aposta ferma d’Andorra Telecom per impulsar iniciatives que fomentin les competències STEAM i preparin les noves generacions per als reptes d’una societat cada vegada més digital i tecnològica«.

Per la seva banda, el president de la Fundació EducaBOT, Carles Soler, ha destacat que la WRO no només contribueix al desenvolupament de les habilitats tècniques dels participants, sinó també dels valors que promou la competició. «Tots els participants i entrenadors signen un protocol ètic que posa en valor el compromís amb el joc net», ha recordat. En aquesta línia, el director de l’Aula Tecnològica Loopa, Joan Rovira, ha posat en relleu la preparació dels vuit equips andorrans que prendran part en la competició. «Tots han dedicat al voltant de 200 hores al desenvolupament i la programació del seu robot», ha explicat.

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