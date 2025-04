Successos

El temporer argentí accidentat es manté estable després de 48 hores de la darrera intervenció quirúrgica

'Tincho', de 25 anys, es troba estable després de dues operacions a l’Hospital de Sant Pau, segons ha informat Argentinos en Andorra

El temporer argentí Martín Sánchez, de 25 anys i originari de La Plata, que va patir un greu accident mentre esquiava a les pistes de Grandvalira, continua ingressat en estat greu però estable. L’incident va ocórrer diumenge passat a la tarda al sector de Grau Roig, quan Sánchez es dirigia esquiant des del restaurant on treballava cap a la pista. Durant el trajecte, va patir una caiguda que li va provocar lesions greus al tòrax i al fetge, així com la fractura d’una costella. Després de l’accident, va ser traslladat d’urgència a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, on va ser sotmès a dues intervencions quirúrgiques, incloent-hi l’extirpació del 40% del fetge i de la vesícula biliar per aturar l’hemorràgia.

Aquest dijous, Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra, ha actualitzat públicament l’estat de salut del jove. Segons ha explicat, Sánchez es manté estable des de la cirurgia, i les darreres 48 hores han estat considerades “vitals” per a la seva evolució. Tot i que la família i l’entorn més pròxim esperen un nou comunicat mèdic que podria emetre’s en les pròximes hores, la situació no ha empitjorat, fet que ha estat rebut amb cautela però també amb esperança.​

Des de l’associació s’ha volgut agrair el suport rebut tant des d’Andorra com des de l’Argentina i altres punts del món, i s’ha fet una crida a mantenir la visibilització del cas a través del hashtag #FuerzaTincho, convertit en un lema de suport al jove accidentat. La família continua pendent de qualsevol novetat i ha demanat que se segueixi compartint la informació per sumar forces i missatges d’ànim.​