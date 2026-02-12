Lladós admet que el tall de l’RN20 té un impacte econòmic evident tot i que evita quantificar-ne les pèrdues

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reconegut que el tall de la carretera RN20 comporta un “impacte econòmic evident” per al Pas de la Casa, especialment arran de la reducció d’entrada de visitants pel punt fronterer. Tot i això, ha evitat quantificar-lo perquè encara no s’han elaborat estimacions concretes.
“Si hi ha menys persones que entren pel Pas de la Casa —perquè recordem que no està tallat del tot—, l’impacte econòmic és evident”, ha afirmat. El ministre ha insistit que la disminució de flux repercuteix directament en l’activitat comercial de la localitat.
En aquest sentit, ha admès que “encara no tenim unes estimacions precises” sobre l’abast real de l’afectació, ja que considera que és prematur fer un càlcul numèric. Ha explicat que l’impacte és desigual segons el tipus d’activitat: els establiments que depenen de l’excursionista de dia són els més perjudicats, mentre que els negocis vinculats a estades més llargues resisteixen millor. “Aquesta és l’anàlisi que estem fent”, ha apuntat.
Pel que fa a l’àmbit laboral, Lladós ha assegurat que les mesures presentades aquesta setmana “van encaminades a mitigar tant com sigui possible la pèrdua de llocs de treball”. Tot i l’afectació prevista, ha expressat el desig que “la pèrdua de llocs de treball no sigui significativa” i ha contextualitzat que la situació coincideix amb plena temporada d’hivern, amb una presència elevada de treballadors temporers. En aquest mateix sentit, el titular de la cartera de finances ha subratllat que la prioritat és “acompanyar les empreses i operadors que més pateixen aquests mesos”.
Des de l’àmbit empresarial, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha coincidit que la situació “afecta molt el Pas de la Casa”, especialment el sector del comerç, atès que el trajecte des de Tolosa s’ha allargat considerablement. Amb tot, ha remarcat que no és comparable amb el 2019, quan hi va haver un tancament total de la via.
Cadena ha assenyalat que encara és aviat per parlar de tancaments o pèrdues definitives de negocis, però ha advertit que el petit comerç és el més vulnerable, ja que no disposa de la mateixa capacitat de reorganització que les grans cadenes amb presència en altres parròquies. Algunes empreses, ha explicat, estudien reubicar temporalment treballadors en establiments d’Andorra la Vella o Escaldes-Engordany per compensar la davallada d’activitat al Pas.
Per la seva banda, el president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Aristot, ha admès que tampoc disposen encara d’una valoració econòmica concreta. “És tan recent que encara no tenim una valoració numèrica”, ha indicat, tot explicant que treballen coordinadament amb la Cambra de Comerç i la CEA per buscar solucions, i que també hi ha hagut contactes institucionals amb representants francesos.
Lladós ha conclòs que les mesures d’ajuda seran “evolutives” i s’aniran adaptant en funció de l’evolució de la situació durant els pròxims tres mesos. L’objectiu, ha remarcat, és reactivar “al més aviat possible l’activitat comercial provinent dels excursionistes” i dotar el teixit empresarial de les eines necessàries per superar aquest període d’incertesa.