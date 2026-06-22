El sistema judicial andorrà tanca el 2025 amb 36 efectius després de perdre cinc professionals en només un any

El sistema judicial andorrà va tancar l’any 2025 amb un total de 36 efectius entre magistrats, batlles i fiscals, una xifra que representa el nivell més baix dels darrers cinc anys i que confirma la tendència descendent registrada des del 2023. Segons les dades facilitades pel Departament d’Estadística, la plantilla judicial s’ha reduït en cinc professionals respecte al 2024, quan es comptabilitzaven 41 efectius.
L’evolució dels darrers exercicis mostra una disminució progressiva dels membres de la judicatura. Després d’assolir els 42 efectius el 2023, la xifra va baixar a 41 el 2024 i s’ha situat ara en 36. El 2022 el total era de 40 professionals i el 2021, de 39. Pel que fa a la distribució per gènere, les dones continuen sent majoria dins dels òrgans judicials del país. A finals del 2025 hi havia 21 dones i 15 homes exercint funcions jurisdiccionals, una proporció equivalent al 60% i al 40% respectivament.
La composició de la carrera judicial i fiscal es reparteix entre 13 magistrats, 15 batlles i 8 fiscals. De manera més desglosada, el Tribunal Superior compta amb nou magistrats, mentre que Corts en reuneix quatre. Per la seva banda, la Batllia disposa de quinze batlles encarregats de tramitar una part important dels procediments civils i penals en primera instància. Finalment, el Ministeri Fiscal està integrat per vuit fiscals, responsables de vetllar pel compliment de la legalitat i de promoure l’acció de la justícia en defensa de l’interès públic.