El Sindicat d’Habitatge proposa reorganitzar-se en blocs territorials al país per enfortir la mobilització

El nou Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha assegurat que té plantejat organitzar-se amb seccions sindicals per territoris per reforçar la pressió col·lectiva i exigir solucions a la crisi de l’habitatge. Segons fonts internes, aquesta estructura permetrà continuar la tasca de mobilització i interlocució amb les institucions. Aquesta proposta té l’objectiu de “fer un pas endavant” per consolidar-se com ja ho va fer amb la manifestació del 5 d’abril, una mobilització que “ha contribuït a l’obertura del sindicat a participar en les sessions de treball de la Comissió Nacional d’Habitatge”, segons apunten les mateixes fonts.
Des del sindicat han explicat que la seva consolidació com a plataforma sindical respon a “la decisió conscient de consolidar la nostra activitat des del sindicalisme d’habitatge”, entès com “l’organització col·lectiva per identificar problemes socials i estructurals i per pressionar i negociar”. En aquest sentit, han remarcat que el treball del col·lectiu continua basant-se en la mobilització, la interlocució amb les institucions i les campanyes de denúncia, i han insistit que “el canvi de nom no altera el rumb, sinó que el fa explícit”.
“El canvi de nom no altera el rumb, sinó que el fa explícit” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Entre les línies de treball prioritàries, el sindicat ha posat el focus en la necessitat de començar a limitar l’especulació “de manera efectiva”, amb l’objectiu final de posar-hi fi, així com en el posicionament elaborat sobre la Proposta de Llei del Registre de la Propietat. Han defensat que l’organització en seccions territorials permetrà detectar millor les problemàtiques concretes i reforçar la capacitat de pressió i negociació.
El col·lectiu ha volgut deixar clar que aquest pas no suposa un gir en les seves reivindicacions, sinó una manera de fer-les més visibles i estructurades. Han assenyalat que la decisió de reforçar el caràcter sindical es pren després de les darreres mobilitzacions, en especial la del mes d’abril de l’any passat, que, segons expliquen, “va tenir un to marcadament combatiu” i va permetre que les seves demandes fossin tingudes en compte. En aquest context, han subratllat que “més enllà del nombre d’assistents, el que és rellevant és l’augment del nivell de combativitat i consciència col·lectiva”.
“Les queixes que hem rebut darrerament van una mica en la línia de les dificultats per accedir als pisos” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Les dificultats per accedir a un pis, al centre de les queixes
El Sindicat d’Habitatge ha alertat que les darreres queixes que han rebut ja no se centren tant en pràctiques abusives concretes, sinó en la dificultat creixent per accedir a pisos assequibles. Segons expliquen, “les queixes que hem rebut darrerament van en la línia de les dificultats per accedir als pisos”, una realitat que consideren cada cop més estesa.
Aquesta problemàtica també ha estat posada sobre la taula recentment per l’associació GosSOS durant la presentació del balanç del Centre de Protecció Caní. En aquest context, el seu responsable, Jesús Cardesín, ha assenyalat que les prohibicions de mascotes en els contractes de lloguer són un dels principals motius que expliquen l’abandonament de gossos d’edat avançada. Aquesta situació, segons va exposar, reflecteix com les dificultats d’accés a l’habitatge tenen conseqüències socials que van més enllà de les persones afectades directament.
Des del Sindicat d’Habitatge han reiterat que reforçar-se com a sindicat respon a la convicció que “organitzar-se col·lectivament és clau per pressionar i negociar” davant una crisi que defineixen com estructural, i han insistit en la necessitat de continuar fent visibles els efectes reals de la manca d’habitatge assequible al país.