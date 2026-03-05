Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Sindicat de l'Habitatge alerta que la desintervenció progressiva dels lloguers "va en mala direcció". | Marvin Arquíñigo
Principal problema del país

El Sindicat de l’Habitatge adverteix que la desintervenció progressiva dels lloguers “va en mala direcció”

El col·lectiu, en un comunicat, crida l'atenció del risc que el procés pugui desembocar en una nova crisi social i residencial a partir de l'any vinent

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha estat clar envers la proposta de desintervenció del mercat del lloguer que el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, els van exposar en una reunió el passat 18 de febrer. “La proposta presentada va en mala direcció”. Aquestes han estat les paraules que el col·lectiu ha enviat mitjançant un comunicat, indicant que la mesura “no garanteix una protecció real de la població llogatera” i alertant del risc que el procés pugui desembocar en una nova crisi social i residencial a partir de l’any vinent.

En tot cas, el SHA valora positivament que se li hagi demanat ‘feedback’ i que es compti amb la seva opinió en aquesta qüestió. Ara bé, i després de l’assemblea oberta el passat dissabte per analitzar amb més detall el plantejament de l’Executiu, considera que el debat de fons no és si la proposta es presenta com a gradual o equilibrada, sinó “si protegeix realment la població llogatera, si corregeix les desigualtats acumulades dins del mercat i si evita que el 2027 desemboqui en una nova crisi social i residencial”.

“El que s’està administrant és una desintervenció esmorteïda políticament, però materialment més propera als interessos dels grans rendistes que no pas a una protecció efectiva de llogaters” – SHA

Per això, el sindicat “rebutja el relat segons el qual la proposta del Govern seria una solució que garanteixi l’equilibri dels drets i interessos de les parts contractants”. La intervenció gradual, per ella mateixa, “no equival a equilibri material”. Així, exposen que si el que es fa és ordenar qui pot apujar, quant pot apujar i a quin ritme, sense discutir de fons la legitimitat del preu, “el que s’està administrant és una desintervenció esmorteïda políticament, però materialment més propera als interessos dels grans rendistes que no pas a una protecció efectiva de llogaters”.

En aquest sentit, el Sindicat d’Habitatge assenyala que hi ha una coincidència de fons amb el posicionament públic de la Unió Sindical d’Andorra (USdA). Per a aquest, la defensa del dret a l’habitatge es reforça quan el moviment per l’habitatge i el moviment obrer als centres de treball avancen de manera coordinada.

En darrer lloc, apunta que l’assemblea de dissabte va permetre debatre les possibles accions que calgui impulsar per garantir que aquest procés no desemboqui en una crisi social sense precedents, i com es combina aquest treball de mobilització general amb la construcció del sindicat parròquia per parròquia i barri per barri. Així, farà públic un retorn més detallat un cop culminat aquest procés de debat i contrast col·lectiu.

Bonache avisa que “es trencarà la pau social” davant una situació “molt crítica” i no descarta mobilitzacions

