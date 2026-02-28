Bonache avisa que “es trencarà la pau social” davant una situació “molt crítica” i no descarta mobilitzacions

“Es trencarà la pau social”. Així de contundent s’ha mostrat la portaveu del Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA), Rebeca Bonache, aquest dissabte abans de l’assemblea oberta convocada pel col·lectiu. Segons ha advertit, la situació de l’habitatge al país és “molt crítica” i moltes famílies ja es troben al límit.
En aquest sentit, Bonache ha denunciat que l’efecte de les mesures temporals impulsades pel Govern “s’està acabant” i que moltes persones estan començant a rebre burofax o notificacions amb 90 dies per deixar el pis. També ha criticat la coneguda com a “trampa del fill”, assegurant que, tot i que es sancioni els propietaris que en fan un ús fraudulent, “la persona afectada que es queda al carrer no rep res”.
“La problemàtica no és només la descongelació; és que els lloguers estan pels núvols i el mercat no està regulat”, ha remarcat. La portaveu ha posat com a exemple que un pis de 50 metres quadrats pot arribar als 1.500 euros mensuals, una xifra que considera inassumible per a moltes famílies, especialment si han de marxar en tres mesos i assumir noves despeses.
“La problemàtica no és només la descongelació; és que els lloguers estan pels núvols i el mercat no està regulat” – Rebeca Bonache
En aquest context, el sindicat ha celebrat aquest dissabte una assemblea oberta amb l’objectiu d’organitzar-se davant l’horitzó del 2027 i la futura llei de desintervenció dels lloguers. D’aquesta manera, Bonache ha qualificat el projecte anunciat com una mesura “descafeïnada” que, al seu parer, dona més pes als propietaris que als llogaters.
La portaveu ha confirmat que la setmana passada es van reunir amb Xavier Espot i Conxita Marsol i, que els van presentar el text. Tot i que encara no han fixat un posicionament definitiu, sí que van traslladar la seva preocupació per l’estat del mercat i pel fet que moltes famílies treballadores estiguin valorant marxar del país.
Pel que fa a possibles accions, Bonache no ha descartat mobilitzacions. “No descartem mobilització, no descartem res”, ha afirmat, tot insistint que la pressió col·lectiva i l’organització ciutadana poden ser determinants. L’estratègia concreta, però, dependrà del que surti de l’assemblea i de la valoració interna del sindicat.
A més, ha defensat que qualsevol descongelació hauria de ser “organitzada i estable” i ha reclamat instruments com un índex de preus de referència i un registre de la propietat que permetin regular el mercat amb garanties.