El Servei d’Atenció a la Dona atén 41 casos el darrer any, un 90% d’ells relacionats amb l’avortament

El Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) va atendre l’any passat 41 persones, sis més que el 2023, fet que suposa un increment del 17%. Segons ha detallat la llevadora referent del SAAS, Noemí Morell, la gran majoria de consultes van estar relacionades amb la interrupció voluntària de l’embaràs. El perfil més habitual és el d’una dona d’uns 29 anys que busca informació sobre “on han d’anar i a qui s’han d’adreçar” per interrompre la gestació. De fet, el 90% de les consultes registrades al servei giren al voltant d’aquesta qüestió, tot i que també es reben preguntes sobre malalties de transmissió sexual i mètodes anticonceptius.

Segons les dades facilitades pel Govern, el 92,7% de les persones ateses van contactar amb el servei per via telefònica, mentre que el 7,3% ho van fer de manera presencial. Les estadístiques també reflecteixen la continuïtat de la tendència d’anys anteriors: el 85,4% de les consultes van ser per sol·licitar informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. La resta es van dividir entre visites telefòniques posteriors a la intervenció (48,8%), proves de detecció d’embaràs (7,3%), assessorament sobre mètodes anticonceptius (4,8%) i peticions d’anticoncepció d’emergència (2,4%).

Morell ha destacat que, davant les consultes sobre la interrupció de l’embaràs, el SIAD es limita a “informar i oferir tota la informació necessària”. A més, el 2024 es va implementar la possibilitat que, unes dues o tres setmanes després de completar els tràmits, les usuàries puguin rebre una trucada de seguiment per valorar el seu estat i resoldre possibles dubtes.

L’increment d’usuaris del SIAD, que no atén exclusivament dones sinó també homes, podria estar relacionat amb el fet que temes com la interrupció de l’embaràs i les infeccions de transmissió sexual ja no són un tabú. “Se’n parla obertament i la gent no té cap problema en fer consultes”, ha assenyalat Morell, qui també atribueix l’augment de consultes a la major difusió i coneixement del servei, segons informa l’ANA.